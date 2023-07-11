В ожидании нападения КНР: Тайвань будет перенимать военный опыт Украины

Учения будут моделировать защиту пляжей, портов и аэропортов, а также проверять способность военных проводить противодесантные и контрнаступательные операции как в сельской местности, так и в городах, рассказали в Министерстве обороны острова.

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Вооруженные силы Тайваня проведут военные учения, в которых будут изучать опыт Украины в войне против РФ. Об этом сообщает CNN.

По сообщению Министерства обороны Тайваня, на анонсированных учениях, учитывая ход российско-украинской войны, тайваньские военные будут придерживаться принципа, что "поле битвы может быть везде".

На учениях, которые пройдут с 24 по 28 июля и направлены на противодействие военной агрессии Китая, будут моделировать защиту пляжей, портов и аэропортов, а также проверять способность военных проводить противодесантные и контрнаступательные операции как в сельской местности, так и в городах.

В регионе возникла напряжённость из-за того, что Китай начал высказывать территориальные претензии, и она обострилась в течение последнего года, когда Пекин начал проводить масштабные военные учения вокруг Тайваня. К Тайваню повысилось внимание, поскольку он может стать следующей горячей точкой противостояния в Азии.

Напомним, что Китай наращивает десантные возможности для высадки на Тайвань. Аналитики оценили, что в первой волне Вооруженные силы Китая могут высадить до 50 тысяч бойцов, а во второй — еще 100 тысяч.

Ранее сообщалось, чтоправительство Тайваня подписало с США соглашение на приобретение 14 противотанковых систем минирования M136 Volcano. Это вооружение способно быстро устанавливать как противопехотные, так и противотанковые мины на большой площади.