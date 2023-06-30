Защита от угроз КНР: Тайвань получит от США 14 установок противотанковых мин Volcano (видео)
Данное вооружение способно быстро устанавливать как противопехотные, так и противотанковые мины на большой площади. При этом Volcano может быть как наземного, так и воздушного базирования.
Правительство Тайваня подписало с Соединенными Штатами сделку на приобретение 14 противотанковых систем минирования M136 Volcano. Это произошло после того, как Госдепартамент США одобрил предложенный пакет вооружений стоимостью 180 миллионов долларов, который включал системы Volcano и грузовые автомобили M977A4 HEMTT. Об этом 30 июня сообщили обозреватели Army Recognition.
В публикации говорится, что подобные контракты вызывают споры и часто встречают резкие протесты со стороны Пекина. Поскольку напряженность между Тайванем и Китаем в последние несколько лет возросла, в США и на международном уровне все чаще обсуждается вопрос о том, следует ли предпринять дополнительные меры для сдерживания потенциального вторжения Китая на Тайвань.
Системы M136 Volcano
M136 Volcano — это автоматизированная система доставки мин, которая может быстро развертывать обширные минные поля в различных условиях с помощью предварительно упакованных контейнеров. Данное вооружение способно быстро устанавливать как противопехотные, так и противотанковые мины на большой площади, создавая сдерживающие факторы против потенциальных десанта и техники противника.
Особенностью системы является то, что она может быть как наземного (Ground Volcano), так и воздушного базирования (Air Volcano). Система быстро монтируется и демонтируется, в ней используются модифицированные мины GATOR, доступные в активных или неактивных контейнерах.
В качестве противотанковых мин используют боеприпасы M87A1, каждая из которых содержит шесть мин AT одну мину AP, где находится больше 600 г взрывчатого вещества. Мины AT имеют взрыватель с высокочувствительным магнитным индуктором.
По мнению военного руководства Тайваня, противотанковые системы укладки боеприпасов Volcano предлагают ключевое преимущество на случай военной агрессии со стороны Китая.
Ранее сообщалось, что дистанционное минирование применяют и российские оккупанты в Украине. Для этого ВС РФ задействуют системы "Замедление", которые предназначены для установки минных заграждений на дистанции от 5 до 15 км.