Захист від загроз КНР: Тайвань отримає від США 14 установок протитанкових мін Volcano (відео)

Це озброєння здатне швидко встановлювати як протипіхотні, так і протитанкові міни на великій площі. При цьому Volcano може бути як наземного, так і повітряного базування.

Related video

Уряд Тайваню підписав зі Сполученими Штатами угоду на придбання 14 протитанкових систем мінування M136 Volcano. Це сталося після того, як Держдепартамент США схвалив запропонований пакет озброєнь вартістю 180 мільйонів доларів, що включав системи Volcano і вантажні автомобілі M977A4 HEMTT. Про це 30 червня повідомили оглядачі Army Recognition.

У публікації йдеться про те, що подібні контракти викликають суперечки і часто зустрічають різкі протести з боку Пекіна. Оскільки напруженість між Тайванем і Китаєм останніми кількома роками зросла, у США і на міжнародному рівні дедалі частіше обговорюють питання про те, чи слід вжити додаткових заходів для стримування потенційного вторгнення Китаю на Тайвань.

Системи M136 Volcano

M136 Volcano — це автоматизована система доставки мін, яка може швидко розгортати великі мінні поля в різних умовах за допомогою попередньо упакованих контейнерів. Це озброєння здатне швидко встановлювати як протипіхотні, так і протитанкові міни на великій площі, створюючи стримувальні чинники проти потенційних десанту і техніки противника.

Британський варіант Volcano на базі БТР Stormer

Особливістю системи є те, що вона може бути як наземного (Ground Volcano), так і повітряного базування (Air Volcano). Система швидко монтується і демонтується, в ній використовуються модифіковані міни GATOR, доступні в активних або неактивних контейнерах.

Як протитанкові міни використовують боєприпаси M87A1, кожна з яких містить шість мін AT та одну міну AP, де міститься понад 600 г вибухової речовини. Міни AT мають детонатор із високочутливим магнітним індуктором.

На думку військового керівництва Тайваню, протитанкові системи укладання боєприпасів Volcano пропонують ключову перевагу на випадок військової агресії з боку Китаю.

Система Air Volcano

Раніше повідомлялося, що дистанційне мінування застосовують і російські окупанти в Україні. Для цього ЗС РФ задіюють системи "Замедление", які призначені для встановлення мінних загороджень на дистанції від 5 до 15 км.