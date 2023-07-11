В очікуванні нападу КНР: Тайвань перейматиме військовий досвід України

Навчання моделюватимуть захист пляжів, портів і аеропортів, а також перевірятимуть здатність військових проводити протидесантні та контрнаступальні операції як у сільській місцевості, так і в містах, розповіли у Міністерстві оборони острова.

Related video

Збройні сили Тайваню проведуть військові навчання, в яких вивчатимуть досвід України у війні проти РФ. Про це повідомляє CNN.

За повідомленням Міністерства оборони Тайваню, на анонсованих навчаннях, враховуючи перебіг російсько-української війни, тайванські військові дотримуватимуться принципу, що "поле битви може бути всюди".

На навчаннях, які відбудуться від 24 до 28 липня і спрямовані на протидію військовій агресії Китаю, моделюватимуть захист пляжів, портів і аеропортів, а також перевірятимуть здатність військових проводити протидесантні та контрнаступальні операції як у сільській місцевості, так і в містах.

У регіоні виникла напруженість через те, що Китай почав висловлювати територіяльні претензії, і вона загостирилася протягом останнього року, коли Пекін почав проводити масштабні військові навчання навколо Тайваню. До Тайваню підвищилася увага, оскільки він може стати наступною гарячою точкою протистояння в Азії.

Нагадаємо, що Китай нарощує десантні можливості для висадки на Тайвань. Аналітики оцінили, що у першій хвилі Збройні сили Китаю можуть висадити до 50 тисяч бійців, а в другій — ще 100 тисяч.

Раніше повідомлялося, що уряд Тайваню підписав із США угоду на придбання 14 протитанкових систем мінування M136 Volcano.Це озброєння здатне швидко встановлювати як протипіхотні, так і протитанкові міни на великій площі.