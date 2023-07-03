Перспективи вторгнення. Повітряно-десантна доктрина НВАК для Тайваню

Китай нарощує десантні можливості для висадки на Тайвань. За оцінками аналітиків, у першій хвилі НАОК можуть висадити до 50 тисяч бійців, а в другій — ще 100 тисяч.

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У разі непередбачуваних обставин на Тайвані повітряно-десантні війська НВАК напевно зіграють важливу роль. Аналітики, вчені та практики як у США, так і на Тайвані широко обговорюють сценарії удару по верхівці країни і перспективи повітряно-десантного вторгнення. Незважаючи на амбіції НВАК щодо швидкого розширення своїх повітряно-десантних можливостей, дедалі частіше лунають голоси, які применшують загрозу або ймовірність повітряно-десантного нападу через Тайванську протоку. Тайванські аналітики з питань безпеки, зокрема Лю Тай-інь, засновник Тайванського дослідницького інституту, заявили, що "при використанні десанту втрати для Китаю були б дуже високими", і нівелювали загрозу, додавши, що існує мало місць для висадки десанту НВАК. Примітно, що багато хто з цих висновків ґрунтуються на точці зору дедалі більшої кількості військових експертів, які стверджують: "масові десантні операції відійшли в минуле". Однак ці погляди не враховують активного прагнення НВАК підвищити боєготовність і можливості своїх повітряно-десантних військ. Вони також ігнорують значний прогрес, якого НВАК вже домоглася в досягненні цієї мети, як у навчанні й підготовці своїх десантників, так і щодо такого ключового чинника, як важкі літаки. Одним словом, документування прогресу в розвитку можливостей повітряно-десантних військ НВАК може зіграти вирішальну роль в оцінці китайських стратегій розгортання під час потенційного сценарію вторгнення на Тайвань.

Фокус переклав статтю Деніела Фу про те, які загрози несуть китайські десантники для Тайваню.

Прогрес і поліпшення в можливостях повітряно-десантних військ

Прогрес і вдосконалення можливостей повітряно-десантних військ

Протягом тривалого часу можливості повітряно-десантних військ НВАК відставали від США і Росії. НВАК мала справу із серйозними проблемами під час перекидання важких повітряних вантажів, а повітряно-десантним військам бракувало вогневої потужності та засобів. Останнє стало очевидним у 2008 році, коли НВАК перекинула 500 солдатів у Сичуань для надання допомоги в ліквідації наслідків землетрусу 2008 року. Під час місії з ліквідації наслідків стихійного лиха лише 15 військовослужбовців змогли потрапити до своїх зон висадки з огляду на складні погодні умови та рельєф місцевості. Однак останнім часом китайські джерела неодноразово наголошували на успішній реалізації розширених можливостей у сфері "віддаленого доступу" та "системної інтеграції". China Youth News, ЗМІ, пов'язане з Комуністичним союзом молоді, підкреслює, що китайські десантники розвинули "всепогодні бойові можливості повітряного десанту" завдяки великому досвіду підготовки в різних місцях, починаючи від Цинхая і Тибету до Південно-Китайського моря. Крім того, покращився системний потенціал у розробці легких, середніх і великих транспортних літаків, вертольотів та іншої повітряної техніки. Нині всі підрозділи НВАК регулярно практикують стрибки з парашутом, а Корпус морської піхоти армії НВАК (PLANMC) навіть проводить парашутні навчання над морем. У травні 2018 року НВАК продемонструвала свої поліпшені навички з десантування, коли китайські парашутисти здійснили перший стрибок з транспортного літака Y-20 вітчизняного виробництва.

Нині всі підрозділи НВАК регулярно практикують стрибки з парашутом, а Корпус морської піхоти армії НВАК (PLANMC) навіть проводить парашутні навчання над морем.

У світлі цих досягнень у галузі технологічних можливостей і досвіду НВАК домоглася великих успіхів у важких повітряних перевезеннях. Сукупна кількість китайських військових літаків, здатних перевозити важкі вантажі, зросла завдяки будівництву Y-20, яких у Китаю зараз не менше 31. У поєднанні з уже наявними російськими літаками Іл-76, яких у Китаю близько 20, це означає, що ВПС НВАК мають щонайменше 51 літак, здатний здійснювати важкі повітряні перевезення. ВПС НВАК також мають щонайменше 55 літаків, здатних здійснювати середньомасштабні повітряні перевезення, а саме 30 літаків Y-8 і щонайменше 25 літаків Y-9. Лайл Голдштейн, колишній професор-дослідник Військово-морського коледжу США, вважає, що за допомогою таких літаків і гелікоптерів НВАК Китай зможе висадити 50 тисяч солдатів на Тайвань у першій хвилі вторгнення і 100 тисяч солдатів протягом перших 24 годин.

ВПС НВАК мають щонайменше 55 літаків, здатних здійснювати середньомасштабні повітряні перевезення, а саме 30 літаків Y-8

Важкі транспортні літаки типу Y-20 відіграють важливу роль у військових операціях і логістиці, оскільки вони здатні перевозити не лише війська. Принаймні одна бригада повітряно-десантного корпусу НВАК була оснащена бойовою машиною піхоти ZBD-03, що забезпечує маневреність повітряно-десантних військ під час наземних операцій. Китайські державні ЗМІ стверджують, що Y-20, який нібито може нести вагу, еквівалентну восьми вантажним контейнерам міжнародного стандарту, вмістить три ZBD-03 або основних бойових танків Type 99A. Обидва варіанти підвищать вогневу міць і мобільність військ під час можливих наземних операцій на Тайвані. Помітний прогрес і у важких повітряних перевезеннях. У лютому 2022 року ВПС НВАК отримали нові легкі транспортні літаки Y-12 для заміни застарілих Y-5. Літаки Y-12, які, за словами китайських бойових льотчиків, мають досконаліші двигуни і керованість порівняно з іншими легкими транспортними літаками, потенційно можуть використовуватися для десантування і проведення спеціальних операцій і вже застосовувалися для відпрацювання заходів у відповідь Тайваню на вторгнення з повітря. Повідомлялося також, що НВАК почала серійне виробництво транспортного літака Y-20U — варіанту літака-заправника Y-20. Варто зазначити, що повітряно-десантний корпус ВПС НВАК також відпрацьовує передове постачання і підтримку своїх сил за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

"Y-20 уже має бойові можливості" і може самостійно "застосовуватися під час висадки повітряно-десантних військ і техніки"

Китайські військові експерти говорять про великі успіхи, досягнуті ВПС НВАК у розвитку можливостей важкої авіації, особливо за допомогою Y-20. Такі експерти, як Ван Мінчжи, директор зі стратегії та навчання в Командному коледжі ВПС НВАК, заявили, що "Y-20 вже має бойові можливості" і може самостійно "застосовуватися під час висадки повітряно-десантних військ і техніки". Старший полковник Лі Чженьбо, відомий інженер науково-дослідного інституту повітряно-десантного корпусу НВАК, заявив, що "можливості повітряно-десантних військ Китаю швидко ростуть" і що "солдати повітряно-десантних військ Китаю можуть висадити все те саме, що й інші провідні країни". Він зазначив, що "у нас є набагато досконаліші тактичні засоби, ніж раніше" і що "перш ніж ви побачите літак, наші люди вже приземляться".

Структурно повітряно-десантний корпус НВАК зазнав реорганізації та інституційної реформи для підвищення боєготовності. У 2018 році було вжито заходів щодо інтеграції загальновійськових підрозділів до складу повітряно-десантного корпусу НВАК на рівні бригади. Чжао Цзіньцзюнь, заступник начальника штабу повітряно-десантного корпусу, заявив, що "чим менше буде командних структур, тим більше ми скоротимо час реагування дивізій і час висадки військ". Він заявив, що реформи обумовлені бажанням "прискорити час реагування десантників". Зміна керівництва також була спрямована на поліпшення повітряно-десантних можливостей усіх служб НВАК. Наприклад, генерал-лейтенант Лю Фацін, колишній командувач повітряно-десантним корпусом ВМС НВАК, у жовтні 2018 року був призначений заступником командувача армійської складової НВАК. Це перший випадок, коли генерал із повітряно-десантного корпусу став лідером армії НВАК, і він мав велике значення, оскільки переважна більшість міжвідомчих переведень у НВАК здійснювалася політичними комісарами, а не тактичними командирами. Аналітики припускають, що його призначення було обумовлене бажанням поліпшити можливості армії в галузі спеціальних повітряно-десантних операцій.

Повітряно-десантні операції проти Тайваню

У контексті швидкого вдосконалення повітряно-десантних можливостей НВАК стає важливим розглянути, як Пекін може використовувати їх у військовому наступі на Тайвань. В основних підручниках НВАК, таких як "Наука про кампанії", йдеться про те, що повітряно-десантні сили відіграватимуть роль у двох основних фазах спільної кампанії з висадки на острів (JILC). Перша — це підготовчі операції, а друга — створення цільового плацдарму, а потім проведення штурмових і десантних операцій. Під час підготовчих операцій підрозділи спеціальних операцій можуть бути висаджені в тилу ворога для нанесення ударів по тайванських лідерах і проведення операцій, спрямованих на тайванські аеродроми, радари, системи управління і контролю, а також інфраструктуру, пов'язану з боєприпасами. Далі повітряно-десантні війська транспортуються і висаджуються в призначених зонах висадки, після чого вони починають наземні операції. Під час транспортування повітряно-десантних військ "Наука про кампанії" підкреслює важливість захисту основного "транспортного формування кампанії". Це передбачає використання чотирьох інших формувань — розвідувального, РЕБ, формуванням протидії і формуванням прикриття. Перше формування відповідає за надання звітів про "обстановку противника, що розвивається," і погодні умови на підході, друге — за глушіння електронного устаткування системи ППО противника, третє — за протидію радіолокаційним можливостям противника та зенітно-ракетних установок ППО, а четверте — за перехоплення ударних літаків противника та забезпечення "зонального прикриття", поки основне транспортне формування прямує до зони висадки.

В основних підручниках НВАК, таких як "Наука про кампанії", йдеться про те, що повітряно-десантні сили відіграватимуть роль у двох основних фазах спільної кампанії з висадки на острів

З "Науки про кампанії" можна винести й інші моменти. У розділі 29 йдеться про раптову атаку як про "один із ключів до перемоги в повітряно-десантній кампанії". У ньому стверджується, що "крім вибору незахищених місць у тилу для таємного зосередження і підготовки, військовий стратег повинен також створити "фіктивні райони зосередження" і провести "обманні вчення з переправи", а також здійснити вогневу підготовку в місцях помилкової висадки десанту та електронні диверсії, щоб "обдурити й заплутати супротивника". Крім того, "повітряний транспорт повинен, наскільки це можливо, використовувати переваги темряви ночі та похмурої погоди".

Повітряно-десантні війська НВАК уже проводили навчання за сценарієм повітряного десанту на острів. Ще під час навчань у Тайванській протоці 1996 року батальйон ВДВ був десантований на острів Дуншань для підтримки навчань з висадки амфібійного десанту. У період із 2018 до 2022 року повітряно-десантний корпус ВМС НВАК провів кілька навчань, потенційно пов'язаних із непередбачуваними обставинами на Тайвані. У 2018 році він уперше взяв участь у навчаннях "Червоний меч", орієнтованих на силове протистояння. У вересні 2020 року під час навчань Y-20 та інші транспортні літаки спільно перекинули складові бригади, а у квітні 2021 року було успішно проведено денні та нічні повітряно-десантні навчання. У березні 2022 року повітряно-десантна бригада та авіаційний полк ВПС НВАК провели денні та нічні збройні навчання з використанням літаків Y-20, у яких взяли участь до 1000 десантників. Бригада сил спеціальних операцій (СОФ) "Бог грому" повітряно-десантного корпусу також пройшла підготовку зі стрибків із великої висоти та операцій із захоплення високоцінних цілей для розвідки в сценарії висадки на острів. Крім того, китайські державні ЗМІ часто публікують знімки, на яких зображені десантники, що стріляють протитанковими ракетами. Десантники, озброєні протитанковими ракетами Hongjian-8, поряд з іншими системами озброєння, можуть становити загрозу для танків, які Тайвань відправить для протистояння десанту китайських повітряно-десантних сил.

Райони в Таоюані та Хсінчу, з огляду на вузьку місцевість і близьку географічну відстань до материка, було визначено як цілі вертолітних десантів бригадного рівня для захоплення стратегічно важливих точок і нанесення знеголовлюючих ударів. Надзвичайно цінними є злітно-посадкові смуги міжнародного аеропорту Тайбея Таоюань. Y-20 і Y-9 будуть використовуватися для подальших цілей в Ілані, Хуалієні і Тайтунгу, куди можуть бути скинуті повітряно-десантні війська, щоб захопити стратегічні об'єкти, таких як авіабаза Чіашань у Хуалієні, і "відрізати шляхи відступу влади Тайваню". Китайські джерела впевнені, що повітряно-десантні війська можуть бути висаджені ефективно, а деякі стверджують, що в сценарії раптового нападу повітряно-десантні війська НВАК можуть висадитися на Тайвані і створити "передові позиції" протягом 30 хвилин. Ці повітряні або десантні атаки, найімовірніше, відбуватимуться рано вранці, безпосередньо перед висадкою десанту.

Висновок

Дедалі більший повітряно-десантний потенціал Пекіна значно ускладнює ситуацію з безпекою і стримуванням у Тайванській протоці. Однак у повітряно-десантних можливостях НВАК залишаються помітні недоліки. Давні перешкоди, пов'язані з системою політичних комісарів, створюють серйозні проблеми для китайських військ. Наприклад, під час вищезгаданих навчань "Червоний меч", проведених у 2018 році, імітація бойового стрибка в західній пустелі Китаю пішла не за планом на тлі сильного вітру. Порушення субординації після втрати командира батальйону серйозно вплинуло на ефективність операції. Неефективність, притаманна системі комісарів, погіршила ситуацію, що призвело до критичної затримки у виконанні завдання, що, зі свого боку, дало змогу протилежним силам завдати значних втрат. Такі невдалі військові навчання ставлять під сумнів поточну боєготовність НВАК. Незважаючи на ці обмеження, НВАК, тим не менш, робить швидкі кроки в професіоналізації та підвищенні потенціалу своїх збройних сил. На тлі цих досягнень очікується, що повітряно-десантні можливості Китаю відіграватимуть важливішу роль у стратегічному плануванні.

Про автора

Деніел Фу — науковий співробітник Гарвардської школи бізнесу, де він вивчає китайський бізнес, відносини між США і Китаєм, а також компанії, що опинилися під перехресним геополітичним вогнем між США і Китаєм.

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