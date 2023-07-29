Наемники ЧВК "Вагнер" в Беларуси готовят провокации на границе с Польшей и Литвой, — ЦНС

В Центре сопротивления отметили, что в район "Сувалкского коридора" прибыли около сотни "вагнеровцев" для организаций провокаций с мигрантами.

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Наемники ЧВК "Вагнер" в Беларуси готовят провокации против Литвы и Польши. Так, специально подготовленные боевики прибыли в населенный пункт Гродно. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления 28 июля.

Сообщается, что в районе "Сувалкского коридора" приехали около 100 наемников, которые имеют большой опыт в перевозке контрабанды и транспортировки нелегальных мигрантов. Теперь они начали проводить подготовку к расшатыванию границ Польши и Литвы.

"Для прикрытия преступники получают форму белорусских пограничников и под видом белорусских служащих будут сопровождать беженцев в их попытках пересечь границу", — сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в ЦНС сообщали, что наемники ищут людей, готовых воевать против Польши и Литвы. Так, готовность идти на войну — одно из условий контракта.

Кроме того, сообщалось, что в Беларуси построили укрытие для "Искандеров", способных запускать ядерные заряды. Со слов аналитиков Федерации американских ученых следует, что возле Осиповичей теперь слишком много военных объектов: и хранилища для "Искандеров", и склады для ядерных боезарядов, и лагерь наемников ЧВК "Вагнер", и полигон для пусков ракет.