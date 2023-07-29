В оккупированном Крыму в результате диверсии российские морпехи остались без склада БК (видео)

После взрыва на место происшествия в Казачьей бухте отправились несколько карет скорой помощи, а местные жители слышали, как детонировали боеприпасы.

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В Казачьей бухте оккупированного Крыма взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что взрыв прогремел поздно вечером 28 июля в районе Казачьей бухты.

"Свидетели слышали два взрыва и звуки последующей детонации боеприпасов. На место происшествия поехало несколько машин скорой помощи и полиции. В районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты оккупантов. Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии состоялись на "временном складе" боекомплекта россиян", — говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов украинская разведка добавила видео, на котором слышно, как детонируют боеприпасы и видно, что едут скорые.

По данным "Радио Свобода" возле бухты размещается военный городок 810-й отдельной бригады морской пехоты в Севастополе. Здесь расположены казармы для личного состава, плац и помещения управления. Неподалеку — военный склад.

810 ОБрМП участвовала в оккупации Крымского полуострова в 2014 году и сейчас участвует в полномасштабной войне России против Украины.

Напомним, что 26 июля во временно оккупированном Крыму, Севастополе и Красноперекопске прогремели взрывы. По словам местных жителей, в Севастопольской бухте перекрыли паромную переправу, тогда как в небе активно работает авиация РФ.

Ранее сообщалось, что 25 июля в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Представитель "Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил о попадании в склад боеприпасов и расположение оккупантов неподалеку Красногвардейского.