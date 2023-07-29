Украинским шахматистам рекомендуют воздержаться от рукопожатий со спортсменами из России и Беларуси

В украинской Федерации шахмат считают, что недопустимо, чтобы шахматисты из РФ и Беларуси играли в любом статусе на официальных турнирах, пока их государства и граждане осуществляют или поддерживают акты терроризма в Украине.

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Федерация шахмат Украины рекомендовала членам сборной страны не пожимать руки соперникам из России и Беларуси независимо от того, под каким флагом они играют. Об этом сообщается на странице организации в сети.

"Федерация шахмат Украины рекомендует членам ФШУ воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они выступают. Избегать совместных фото- и видеосъемок с представителями России и Беларуси и разговоров с представителями страны-агрессора способом, не предусмотренным Правилами шахмат", — говорится в сообщении.

В Федерации призвали спортсменов избегать действий, которые могут навредить имиджу Украины, а во время выступлений рекомендуют напоминать миру, что продолжается война, которую ведут против Украины и ее народа Россия и Беларусь, которую шахматисты этих стран или поддерживают, или молча наблюдают за убийствами и геноцидом украинцев.

"Недопустимо, что Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) возглавляет россиянин Аркадий Дворкович, который является прямым слугой Кремля и соучастником преступлений России; Дворкович должен находиться под санкциями и быть отстранен от должности президента ФИДЕ, недопустимо, чтобы шахматисты из России и Беларуси играли в любом статусе на официальных турнирах, пока их государства и граждане осуществляют или поддерживают акты терроризма в Украине", — говорится в заявлении Федерации.

Напомним, что Украина вышла в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию с Ольгой Харлан в составе. В четвертьфинале Украина под 13-м номером встретится с представителями США, которые победили Индию и Китай.

Ранее сообщалось, что украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира из-за того, что она отказалась пожать руку сопернице из России, которую победила. После боя Харлан просто выставила шпагу вперед.