Українським шахістам рекомендують утриматися від рукостискань зі спортсменами з Росії і Білорусі

В українській Федерації шахів вважають, що неприпустимо, щоб шахісти з РФ та Білорусі грали у будь-якому статусі на офіційних турнірах, доки їхні держави та громадяни здійснюють або підтримують акти тероризму в Україні.

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Федерація шахів України рекомендувала членам збірної країни не тиснути руки суперникам із Росії та Білорусі незалежно від того, під яким прапором вони грають. Про це повідомляють на сторінці організації в мережі.

"Федерація шахів України рекомендує членам ФШУ утримуватися від рукостискань з представниками Росії та Білорусі, незалежно від того, під яким прапором вони виступають. Уникати спільних фото- і відеозйомок з представниками Росії та Білорусі і розмов з представниками країни-агресорки у спосіб не передбачений Правилами шахів", — йдеться в повідомленні.

У Федерації закликали спортсменів уникати дій, які можуть нашкодити іміджу України, а під час виступів рекомендують нагадувати світу, що триває війна, яку ведуть проти України та її народу Росія і Білорусь, яку шахісти цих країн або підтримують, або мовчки спостерігають за вбивствами та геноцидом українців.

"Неприпустимо, що Міжнародну федерацію шахів (ФІДЕ) очолює росіянин Аркадій Дворкович, який є прямим слугою Кремля і співучасником злочинів Росії; Дворкович має перебувати під санкціями і бути усунутий з посади президента ФІДЕ, неприпустимо, щоб шахісти з Росії та Білорусі грали у будь-якому статусі на офіційних турнірах, доки їхні держави та громадяни здійснюють або підтримують акти тероризму в Україні", — йдеться в заяві Федерації.

Нагадаємо, що Україна вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з фехтування з Ольгою Харлан у складі. У чвертьфіналі Україна під 13-м номером зустрінеться з представниками США, які перемогли Індію та Китай.

Раніше повідомлялося, що українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу через те, що вона відмовилася потиснути руку суперниці з Росії, яку перемогла. Після бою Харлан просто виставила шпагу вперед.