"Киев — большой сам по себе": в ВСУ оценили работу ПВО в столице Украины (видео)

Цели будут ликвидироваться в автоматическом режиме благодаря современной технике, но даже лучшие образцы оружия не гарантируют полной защиты от российских ракет.

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Все, что будет в воздухе — будет уничтожаться, но Киев является большим мегаполисом, поэтому для того, чтобы перекрыть все возможные риски, нужно много новых комплексов. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью"Новини.LIVE".

Он отметил, что цели будут ликвидироваться в автоматическом режиме благодаря современной технике. Игнат исключает мысль о том, что украинская столица будет меньше защищена.

"Куда больше бьют — там и будет стоять больше средств", — пояснил он.

Представитель Воздушных сил отметил, что ни одна столица в мире не переживала столько ракетных атак, как наша. В то же время он отметил, что не нужно преуменьшать ситуацию на Харьковщине и Днепропетровщине, ведь в этой локации постоянно стреляют оккупанты.

Юрий Игнат часто отвечает на вопрос, почему при высоком уровне защищенности в Киеве раздаются взрывы. Он отметил, что все это не совсем так. Пока ракета догонит вражескую, перехватит ее и пока этот обломок будет падать — он может пролететь еще 10 километров в падении.

"Результат, который показывает наша ПВО, достигается потом и кровью людей. Это очень непросто", — отметил он.

Даже современные системы не гарантируют полного закрытия неба от российских ракетных ударов, поэтому важно соблюдать меры безопасности. В случае воздушной тревоги граждане должны идти в укрытие.

Напомним, 28 июля Юрий Игнат рассказал, что враг значительно снизил активность авиации. По словам спикера Воздушных сил, сегодня активность российских военных самолетов — крайне низкая. Обычно армия РФ применяет в войне против Украины Ту-22М3 в качестве носителя ракет Х-22. Эта ракета очень мощная, поскольку только боевая ее часть весит 950 кг.