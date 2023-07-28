"Обычно до 30 целей": враг значительно снизил активность авиации, — Юрий Игнат (видео)

По словам спикера Воздушных сил, сегодня активность вражеской авиации — крайне низкая. Обычно армия РФ применяет в войне против Украины Ту-22м3 в качестве носителя ракет Х-22.

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Представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил, что сегодня, 28 июля, воздушные силы Российской Федерации снизили активность своей авиации вблизи украинских границ и на линии боевого соприкосновения.

"Ночь прошла сравнительно спокойно. Сегодня у нас отмечается День государственности. Сейчас активность вражеской авиации — крайне низкая. Обычно 20-30 вражеских целей на карте мы наблюдаем, а сейчас это буквально несколько самолетов (два-три), к которым присоединился Ту-22м3 с Шайковки. Даже беспилотников сейчас фактически не наблюдается на линии боевого соприкосновения. Такое вот затишье", — заявил спикер.

По словам Юрия Игната, Ту-22м3 — это самолет дальней авиации, который является носителем различных боеприпасов. Обычно его россияне применяют в войне против Украины в качестве носителя ракет Х-22. Две ракеты могут быть прицеплены по обе стороны этого самолета. Ракета Х-22 очень мощная, только боевая ее часть весит 950 кг. РФ практикует такую тактику: один самолет — одна ракета.

Может быть такое, что ракеты не долетают до территории Украины. Игнат предположил, что причиной является то, что либо россияне проводят тренировки, либо ракета просто падает в Черное море. Такое случалось неоднократно.

Чаще армия РФ для пуска ракет применяет самолеты ТУ-95, которые могут нести восемь ракет, а обычно — шесть.

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Напомним, 28 июля в ГПСУ оценили угрозу вторжения "вагнеровцев" из Беларуси. Пограничники не фиксируют вблизи Украины какого-то чрезвычайного и интенсивного перемещения техники или личного состава, что может угрожать государству.

Кроме того, 28 июля издание The Washington Post сообщило, что Украина и Польша подготовились к прибытию "вагнеровцев" на территорию Беларуси. Командование Сил обороны Украины не исключает, что президент РФ Владимир Путин может позволить использовать тактическое ядерное оружие, чтобы создать впечатление, что в этом виноваты наемники.