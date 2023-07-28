"Зазвичай до 30 цілей": ворог значно знизив активність авіації, — Юрій Ігнат (відео)

За словами спікера Повітряних сил, сьогодні активність ворожої авіації – вкрай низька. Зазвичай армія РФ застосовує у війні проти України Ту-22м3 як носія ракет Х-22.

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Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону повідомив, що сьогодні, 28 липня, повітряні сили Російської Федерації знизили активність своєї авіації поблизу українських кордонів і на лінії бойового зіткнення.

"Ніч минула порівняно спокійно. Сьогодні в нас відзначається День державності. Наразі активність ворожої авіації – вкрай низька. Зазвичай 20-30 ворожих цілей на карті ми спостерігаємо, а зараз це буквально кілька літаків (два-три), до яких доєднався Ту-22м3 з Шайковки. Навіть безпілотників зараз фактично не спостерігається на лінії бойового зіткнення. Таке от затишшя", — заявив речник.

За словами Юрія Ігната, Ту-22м3 – це літак дальньої авіації, який є носієм різних боєприпасів. Зазвичай його росіяни застосовують у війні проти України як носія ракет Х-22. Дві ракети можуть бути причеплені по обидві сторони цього літака. Ракета Х-22 дуже потужна, лише бойова її частина важить 950 кг. РФ практикує таку тактику: один літак — одна ракета.

Може бути таке, що ракети не долітають до території України. Ігнат припустив, що причиною є те, що або росіяни проводять тренування, або ракета просто падає в Чорне море. Таке траплялося неодноразово.

Частіше армія РФ для пуску ракет застосовує літаки ТУ-95, які можуть нести вісім ракет, а зазвичай — шість.

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Нагадаємо, 28 липня у ДПСУ оцінили загрозу вторгнення "вагнерівців" із Білорусі. Прикордонники не фіксують поблизу України якогось надзвичайного та інтенсивного переміщення техніки чи особового складу, що може загрожувати державі.

Крім того, 28 липня видання The Washington Post повідомило, що Україна та Польща підготувалися до прибуття "вагнерівців" на територію Білорусі. Командування Сил оборони України не виключає, що президент РФ Володимир Путін може дозволити використати тактичну ядерну зброю, аби створити враження, нібито у цьому винні найманці.