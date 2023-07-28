"Нагнітають ситуацію": у ДПСУ оцінили загрозу вторгнення "вагнерівців" із Білорусі (відео)

Прикордонники не фіксують поблизу нашої держави якогось надзвичайного та інтенсивного переміщення техніки чи особового складу, що може загрожувати нашій державі.

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Білорусь використовує російських найманців "ПВК Вагнер" для нагнітання ситуації. Про це повідомив Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби, в ефірі національного телемарафону.

Білорусь використовує російських найманців "ПВК Вагнер" для дестабілізації поблизу кордону. Їхня ж кількість і розташування у сусідній республіці наразі не становлять загрози для України.

Зі слів Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю не є загрозливою та залишається контрольованою. Поблизу лінії державного кордону наразі все спокійною. Прикордонники не фіксують поблизу нашої держави якогось переміщення техніки чи особового складу жодних підрозділів, що могли б становити загрозу для України.

У Державній прикордонній службі зазначають, що влада Білорусь використовує російських найманців "ПВК Вагнер" для психологічного тиску та нагнітання ситуації. Наразі українські прикордонники й надалі стежать за пересуваннями російських найманців.

Пильна увага прикута до перебування російських найманців з приватних військових компаній на території Білорусі. За інформацією ДПСУ, наразі "вагнерівців" на території сусідньої держави трохи більше 5 тисяч і вони перебувають на значній відстані від кордону з Україною.

Нагадаємо, 28 липня видання The Washington Post повідомило, що Україна та Польща підготувалися до прибуття "вагнерівців" на територію Білорусі. Командування Сил оборони України не виключає, що президент РФ Володимир Путін може дозволити використати тактичну ядерну зброю, аби створити враження, нібито у цьому винні найманці.