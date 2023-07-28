"Нагнетают ситуацию": в ГПСУ оценили угрозу вторжения "вагнеровцев" из Беларуси (видео)

Пограничники не фиксируют вблизи нашего государства какого-то чрезвычайного и интенсивного перемещения техники или личного состава, что может угрожать нашему государству.

Related video

Беларусь использует российских наемников "ЧВК Вагнер" для нагнетания ситуации. Об этом сообщил Андрей Демченко, спикер Госпогранслужбы, в эфире национального телемарафона.

Беларусь использует российских наемников "ЧВК Вагнер" для дестабилизации вблизи границы. Их же количество и расположение в соседней республике пока не представляют угрозы для Украины.

По словам Демченко, ситуация на границе с Беларусью не является угрожающей и остается контролируемой. Вблизи линии государственной границы пока все спокойно. Пограничники не фиксируют вблизи нашего государства какого-то перемещения техники или личного состава никаких подразделений, которые могли бы представлять угрозу для Украины.

В Государственной пограничной службе отмечают, что власти Беларуси используют российских наемников "ЧВК Вагнер" для психологического давления и нагнетания ситуации. Сейчас украинские пограничники и в дальнейшем следят за передвижениями российских наемников.

Пристальное внимание приковано к пребыванию российских наемников из частных военных компаний на территории Беларуси. По информации ГПСУ, сейчас "вагнеровцев" на территории соседнего государства чуть более 5 тысяч и они находятся на значительном расстоянии от границы с Украиной.

Напомним, 28 июля издание The Washington Post сообщило, что Украина и Польша подготовились к прибытию "вагнеровцев" на территорию Беларуси. Командование Сил обороны Украины не исключает, что президент РФ Владимир Путин может позволить использовать тактическое ядерное оружие, чтобы создать впечатление, якобы в этом виноваты наемники.