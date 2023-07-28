Украина и Польша уже подготовились: на границе возросло напряжение из-за "Вагнера" в Беларуси, — WP

Командование Сил обороны Украины не исключает, что президент РФ Владимир Путин может позволить использовать тактическое ядерное оружие, чтобы создать впечатление, будто бы в этом виноваты "вагнеровцы".

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На северной границе Украины возросло напряжение из-за возможных новых атак наемников ЧВК "Вагнер", которые дислоцируются в Беларуси. Украина и Польша усиливают меры безопасности на границах с РБ. Об этом сообщило издание The Washington Post.

"Решение Путина позволить Пригожину и его бойцам избежать наказания за восстание, переехав в Беларусь, побудило президента Украины Владимира Зеленского приказать военным и силам национальной безопасности укрепить оборону на севере", — говорилось в сообщении.

По информации командующего Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, к границе украинская сторона перебросила дополнительный личный состав. Также дополнительными противотанковыми и зенитными комплексами усилили фортификационные сооружения. Пограничные районы были засеяны большим количеством взрывчатки, а разрушенные в прошлом году мосты, ведущие в Беларусь, так и не были отремонтированы. Также ВСУ взорвали часть автомагистрали, которая ведет из Киева в Беларусь. Зато Наев заявил, что он уверен в защитных мерах Украины.

Свою восточную оборону усилила и Польша после того, как основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в Беларусь, где его наемники начали совместные военные учения вместе с белорусской армией вблизи Бреста.

Тогда как на прошлой неделе во время встречи с Советом безопасности российский президент Владимир Путин предупредил, что любая "агрессия" против Беларуси будет считаться нападением на РФ, и Москва ответит "всеми доступными нам ресурсами", согласно официальной стенограмме Кремля.

Как пишет издание, Наев добавил, что ВСУ допускают возможность того, что Путин может позволить использовать тактическое ядерное оружие, при этом создавая впечатление, будто в этом виноваты "вагнеровцы".

Напомним, 26 июля стало известно, что в Беларусь впервые прибыла колонна техники ЧВК "Вагнер", в которой были замечены бронеавтомобили. Тогда, как по данным белорусских расследователей, 27 июля в Беларусь прибыла 12-я колонна российских наемников.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский 27 июля заявил, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть границу рядом с Беларусью, если произойдет "серьезный инцидент" с участием наемников из ЧВК "Вагнер".