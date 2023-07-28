Україна та Польща вже підготувались: на кордоні зросла напруга через "Вагнер" у Білорусі, — WP

Командування Сил оборони України не виключає, що президент РФ Володимир Путін може дозволити використати тактичну ядерну зброю, аби створити враження, нібито у цьому винні "вагнерівці".

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На північному кордоні України зросла напруга через можливі нові атаки найманців ПВК "Вагнер", які дислокуються у Білорусі. Україна та Польща посилюють заходи безпеки на кордонах з РБ. Про це повідомило видання The Washington Post.

"Рішення Путіна дозволити Пригожину та його бійцям уникнути покарання за повстання, переїхавши до Білорусі, спонукало президента України Володимира Зеленського наказати військовим і силам національної безпеки зміцнити оборону на півночі", — йшлося в повідомленні.

За інформацією командувача Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, до кордону українська сторона перекинула додатковий особовий склад. Також додатковими протитанковими та зенітними комплексами посилили фортифікаційні споруди. Прикордонні райони були засіяні більшою кількістю вибухівки, а зруйновані минулого року мости, що ведуть до Білорусі, так і не були відремонтовані. Також ЗСУ підірвали частину автомагістралі, яка веде з Києва до Білорусі. Натомість Наєв заявив, що він впевнений у захисних заходах України.

Свою східну оборону посилила й Польща після того, як засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин прибув до Білорусі, де його найманці розпочали спільні військові навчання разом з білоруською армією поблизу Бреста.

Тоді як минулого тижня під час зустрічі з Радою безпеки російський президент Володимир Путін поперед, що будь-яка "агресія" проти Білорусі вважатиметься нападом на РФ, і Москва відповідь "усіма доступними нам ресурсами", згідно з офіційною стенограмою Кремля.

Як пише видання, Наєв додав, що ЗСУ допускають можливість того, що Путін може дозволити використати тактичну ядерну зброю, при цьому створюючи враження, ніби в цьому винні "вагнерівці".

Нагадаємо, 26 липня стало відомо, що в Білорусь уперше прибула колона техніки ПВК "Вагнер", у якій були помічені бронеавтомобілі. Тоді, як за даними білоруських розслідувачів, 27 липня до Білорусі прибула 12-та колона російських найманців.

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський 27 липня заявив, що Польща, Литва і Латвія можуть закрити кордон поруч із Білоруссю, якщо станеться "серйозний інцидент" за участю найманців із ПВК "Вагнер".