В Білорусь прибули перші броньовики "Чекан" найманців ПВК "Вагнер": що відомо (фото)

В складі 11-ї колони найманців ПВК "Вагнер" вперше зафіксували броньовики разом з іншим транспортом. Всі вони рухались в табір біля селища Ціль.

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25 липня в Білорусь вперше прибула колона техніки ПВК "Вагнер", в якій були бронеавтомобілі. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Вже 11-та колона техніки прибула в Білорусь. Станом на вечір 25 липня вона рухалась по трасі Р43 на дільниці Кричем-Чериков. У колоні було щонайменше 29 машин. Серед них 6 броньовиків "Щука", які також відомі під назвою "Чекан", 11 фур, 6 тягачів, 2 Урали та 2 КамАЗи разом з УАЗ-Патріот та ще одним броньовиком.

Карта слідування найманців "Вагнера"

Зазначається, що броньовики "Чекан" є бронеавтомобілями, які характерні саме для найманців "Вагнер". Раніше всі 10 колон не мали схожих автомобілів, які прибували в Білорусь. Кінцева мета колони — польовий табір в селищі Ціль.

Броньовик "Чекан" побудовано на базі вантажівки Урал 432007-0111-31. Візуально він схожий на радянський БТР-152. Машина має закритий верх, а також можливість встановлення бойового модуля з БТР-70. Бронювання машини захищає від куль та уламків, проте ймовірно, без протимінного захисту днища. Ці машини були помічені під час спроби здійснити військовий заколот Євгена Пригожина.

Нагадаємо, 26 липня в ISW писали, що заколот Пригожина показав нездатність Путіна згуртувати "еліту" навколо себе.

25 липня у ЗМІ писали, що Путін здавався паралізованим під час спроби Пригожина захопити владу. Він не надавав наказів протягом майже цілої доби.