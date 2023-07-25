Путін здавався паралізованим: WP про реакцію президента РФ на спробу заколоту Пригожина

Поки президент РФ не казав, що робити, місцева влада вирішила не намагатись зупинити до зубів озброєних найманців.

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Коли вранці 24 червня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпочав свій похід на Москву, то Володимир Путін був паралізований й не міг діяти рішуче. Про це повідомляє The Washington Post.

Володимир Путін здавався безпорадним більшу частину доби під час спроби заколоту Євгена Пригожина. Більшу частину добу, як повідомляють джерела видання, жодних розпоряджень не було.

При цьому російські спецслужби знали про наміри Пригожина за 2-3 дні до події. Вони попередили російського президента про підготовку заколоту. Було вжито заходів для посилення безпеки на кількох стратегічних обʼєктах, у тому числі в Кремлі. Охоронцям видали більше зброї. Проте більше нічого не було вжито.

"У Путіна був час, щоб прийняти рішення ліквідувати [заколот] і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях… Був абсолютний жах і розгубленість. Вони довго не знали, як реагувати", — розповів один із чиновників європейської безпеки.

У виданні стверджують, що це також демонструє страх Путіна перед прямим протистоянням з польовим командиром, який протягом десятиліття користувався підтримкою в російському безпековому істеблішменті. Проте у РФ стверджують, що це нісенітниця й поширюється людьми, які не володіють жодною інформацією.

Відсутність наказів від вищого командування Кремля змусила місцевих чиновників самостійно вирішувати, як діяти, за словами представників європейської безпеки. Без будь-яких чітких наказів місцеві військові та керівники служби безпеки прийняли рішення не намагатися зупинити озброєні до зубів війська Вагнера.

"З нашої точки зору, це найбільша ознака нездорової ситуації всередині Росії. Авторитарна система сформована таким чином, що без дуже чіткої команди керівництва люди нічого не роблять. Коли керівництво перебуває в сум’ятті та безладді, така ж ситуація на місцевому рівні, навіть гірша", — сказав високопоставлений український силовик.

Нагадаємо, 24 липня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що після заколоту Пригожина у РФ почався період зміни влади.

19 липня глава МІ-6 Річард Мур розповів, як Кремль "придушив" заколот Пригожина.