ВС РФ готовят "большое наступление" до конца лета: в ISW назвали направление

Аналитики приводят слова полковника ВСУ Сергея Череватого, который предупреждал, что в планах россиян было проведение "стратегической" операции на Купянском направлении, где, по подсчетам командования, сосредоточено около 100 тысяч солдат РФ.

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РФ до конца лета 2023 года планировала провести большое наступление на фронте. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 30 июля.

По словам аналитиков, последние несколько дней российские оккупанты пытались продолжать наступать по линии Сватово — Кременная, однако безуспешно и они были вынуждены отойти на ранее занятые позиции.

Эту информацию также подтвердили в Генштабе ВСУ, заявив, что ВС РФ вели наступательные действия восточнее Берестового (20 км северо-западнее Сватово), а также вблизи Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватово) и Белогоровки (12 км южнее Кременной).

Сергей Череватый также отметил, что на линии Сватово-Кременная зафиксировано не менее семи боевых столкновений за 30 июля и связано это с попыткой Российской Федерации перехватить инициативу на поле боя.

"Усиление российской наступательной активности является частью подготовленной крупной наступательной операции. Череватый считает, что российские войска планировали этим летом провести "стратегическую" операцию на Купянском направлении и считают это своим "крупным наступлением", — говорится в сообщении.

При этом, Сергей Череватый отметил, что для проведения этой операции россияне отправили значительное количество плохо подготовленных оккупантов на фронт. В большей степени они опираются на пехотные и воздушно-десантные (ВДВ) соединения и подразделения, а также военизированные роты (ЧВК), такие как "Ветераны" и "Тигр", и неопределенные чеченские "Ахматы".

При этом, аналитики убеждены, что успехов они не достигнут.

Напомним, 30 июля сообщалось, что в DeepState заявили об успехах ВСУ в районе Сватово. Аналитики отметили, что на этом участке поля боя Силы обороны смогли остановить продвижение ВС РФ благодаря передислокации резервов.