В батальоне осталось 200 из 500 бойцов: ВС РФ несут большие потери, — The Economist

Если украинские войска смогут прорваться на одном из направлений, то РФ будет сложно найти резервы из-за высоких потерь, считают журналисты.

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Украинские войска истребляют российские силы, которые стоят на многочисленных оборонительных укреплениях во время контрнаступления. Об этом сообщает газета The Economist.

Прорвать хорошо подготовленные оборонительные рубежи ВС РФ — это задача, которая требует высочайших оперативных способностей. По словам военного аналитика Майкла Кофмана, технологии прорыва и техника для этого не развились за 30 лет.

Однако с другой стороны, российские войска несут большие потери. По словам источника издания, подразделения РФ становятся численно меньше.

"Роты, которые раньше состояли из 150 человек, теперь только 20-30, а батальоны численностью 500-600 теперь составляют 200 или 250", — заявил источник.

Если украинские войска смогут развить прорывы, то оккупантам будет трудно найти подкрепление. Сейчас Украина пытается найти слабое место на 1000-километровом фронте. То же самое пытается сделать РФ.

Несмотря на небольшие успехи, моральное состояние украинцев держится, потому что военные понимают, какая тяжелая и долгая работа их ждет. Это также подтверждают западные официальные лица.

Напомним, командующий Нацгвардии Пивненко заявил, что украинская армия сделает прорыв там, где того не ожидает враг.

30 июля в Генштабе заявили, что россияне не успевают вывозить тела оккупантов из моргов Луганщины из-за высоких потерь.