РФ столкнулась с боевой усталостью на юге из-за контрнаступления ВСУ, — разведка Британии

Аналитики отмечают, что на некоторых участках бои длятся беспрерывно более 8 недель, в связи с чем российские оккупанты начали требовать от командования ротации.

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Украинские военные в ходе контрнаступления продолжают давить на российских оккупантов сразу на нескольких направлениях, что сильно влияет на боевую способность противника. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 1 августа.

По информации аналитиков, к югу от города Орехов Вооруженные Силы Украины сражаются против российской 58-й общевойсковой армии (58 ОА). Вероятнее всего, российские оккупанты на этом участке фронта борются с боевой усталостью и истощением передовых полков. Они сражаются беспрерывно последние восемь недель.

"Далее на восток, к югу от населенного пункта Великая Новоселка, обороняющиеся российские силы собраны из Восточного и Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы с координацией действий", — говорится в сообщении.

Кроме того, в британской разведке отметили, что подразделения 5-й общевойсковой армии также под огромным давлением со стороны командования и хотят отправиться на ротацию с линии фронта.

Это может создать дополнительные проблемы для противника.

"На юге общими проблемами для российских командиров, скорее всего, будут нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов частей в обороне", — добавили аналитики из Минобороны Британии.

Российские оккупанты все чаще испытывают истощение на поле боя Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 31 июля сообщалось, что ВС РФ не помогает минирование в три слоя и украинские военные продолжают продвигаться вперед. В Минобороны отметили, что контрнаступление можно назвать "украинским военным феноменом".