Без Зеленского: Украина имеет план на случай устранения президента, — СМИ

По мнению журналистов Politicо, если действующего президента не станет, власть перейдет к коллективному правительству, в которое могут войти глава ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.

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Если российские силы устранят Владимира Зеленского, в Украине во время войны будет действовать "коллективное правительство". К такому выводу пришли журналисты издания Politicо, рассуждая о возможных политических и военных перспективах для украинского общества на случай худшего из сценариев.

По мнению журналистов, президент Украины остается главной мишенью для вражеских сил. И хотя сейчас риски меньше, чем в первые хаотичные недели войны, в украинском правительстве и Верховной Раде по-прежнему не сомневаются, что опасность остается высокой.

В СМИ отмечают, что президент Зеленский играет ключевую роль в мобилизации международной поддержки для борьбы с Россией. Если он не сможет выполнять свои обязанности, его команде придется сгруппировать максимум сил, чтобы продолжить коммуницировать с западными партнерами.

Так как у председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, который, согласно Конституции, второй после президента и должен выполнять его обязанности в случае необходимости, невысокий рейтинг доверия и он не пользуется популярностью у оппозиционных законодателей, власть должна перейти к "коллективному правительству". По мнению журналистов, туда могут войти глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министра обороны Алексея Резникова. Валерий Залужный в свою очередь останется генералом страны.

В СМИ также добавляют, что за время полномасштабной войны в Украине удалось сформировать "уверенные в себе институты" и стойкость вооруженных сил, что является главным с точки зрения политической стабильности, а потому, даже если с действующим президентом что-либо случится, государство продолжит функционировать.

Фокус писал 31 июля, что, по мнению Владимира Зеленского, Путин не сможет долго влиять на дальнейшую политическую ситуацию в РФ, так как скорее всего не проживет долго. Президент Украины считает, что у российского диктатора в запасе меньше 10 лет.