Без Зеленського: Україна має план на випадок усунення президента, — ЗМІ

На думку журналістів Politicо, якщо чинного президента не стане, влада перейде до колективного уряду, до якого можуть увійти голова ВП Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Рєзніков.

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Якщо російські сили усунуть Володимира Зеленського, в Україні під час війни діятиме "колективний уряд". Такого висновку дійшли журналісти видання Politicо щодо можливих політичних та військових перспектив для українського суспільства на випадок найгіршого зі сценаріїв.

На думку журналістів, президент України залишається головною метою для ворожих сил. І хоча зараз ризики менші, ніж у перші хаотичні тижні війни, в українському уряді та Верховній Раді, як і раніше, не сумніваються, що небезпека залишається високою.

У ЗМІ зазначають, що президент Зеленський відіграє ключову роль у мобілізації міжнародної підтримки для боротьби з Росією. Якщо він не зможе виконувати свої обов'язки, його команді доведеться згрупувати максимум сил, щоб продовжити спілкування із західними партнерами.

Оскільки у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який, згідно з Конституцією, другий після президента і має виконувати його обов'язки у разі потреби, невисокий рейтинг довіри та він не користується популярністю в опозиційних законодавців, влада має перейти до "колективного уряду". На думку журналістів, туди можуть увійти голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністра оборони Олексія Резнікова. Валерій Залужний, своєю чергою, залишиться генералом країни.

У ЗМІ також додають, що за час повномасштабної війни в Україні вдалося сформувати "впевнені в собі інститути" та стійкість збройних сил, що є головним з погляду політичної стабільності, а тому навіть якщо з чинним президентом щось трапиться, держава продовжить функціонувати.

Фокус писав 31 липня, що, на думку Володимира Зеленського, Путін не зможе довго впливати на подальшу політичну ситуацію у РФ, оскільки, швидше за все, не проживе довго. Президент України вважає, що російський диктатор має в запасі менше ніж 10 років.