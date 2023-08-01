Разберется СБУ: полиция выяснила, кто выложил в сеть момент прилета в Кривом Роге

По словам главы МВД, кадры с прилетом российской ракеты были обнародованы практически мгновенно и затем быстро распространились через российские СМИ.

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Полиция успешно выявила личность, которая в день 31 июля зафиксировала на камеру прилет российской ракеты в городе Кривой Рог и разместила это видео в интернете. Информация об этом человеке была передана Службе безопасности для дальнейшего расследования. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

По его словам, кадры с прилетом российской ракеты были обнародованы практически мгновенно и затем быстро распространились через российские Telegram-каналы.

Полиция собрала все доступные материалы, включая это видео, и передала их в Службу безопасности Украины с целью принятия соответствующих решений и проведения дальнейшего расследования.

Отметим, что информация о точном месте поражения ракеты может быть мало полезна для корректировки огня, однако оперативный отчет о разрушениях является важным источником информации для противника. Например, на основании такого отчета враг может совершить дополнительный удар по тому же месту, чтобы полностью уничтожить оставшиеся цели.

Поэтому Министерство обороны и другие рядовые ведомства просили не раскрывать информацию о месте попадания ракеты.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

По информации ГСЧС, российские захватчики 31 июля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты попали в девятиэтажный жилой дом на 4 подъезда. Вследствие этого произошло разрушение с 4 по 9 этажи в пределах 1 подъезда, с последующим возгоранием квартиры на уровне 4 этажа на площади около 70 м к.

В результате удара оккупантов по жилому дому в Кривом Роге погибли четверо гражданских людей, еще двое — с тяжелыми ранениями доставлены в больницу. О деталях очередного обстрела россиян говорилось в утреннем сообщении Днепропетровской ОГА.

Сначала глава области Сергей Лысак сообщил о 33 пострадавших от удара РФ, среди которых есть несовершеннолетние. Большинство полученных ранений — резаные и рваные раны, минно-взрывные травмы, а также переломы. Впоследствии количество пострадавших по состоянию на 15:00 возросло до 53.