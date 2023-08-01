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Военный Фокус Российско-украинская война

"Внесли революционный компонент": эксперт рассказал, как Украина и РФ применяют дроны, — CNN

Дроны ВСУ и ВС РФ
Фото: Скрин видео | Дроны ВСУ и ВС РФ

По словам доктора Джеймса Роджерса, советника по беспилотным системам ООН и НАТО, союзники отказываются поставлять дальнобойные системы Киеву, но на вооружении ВСУ есть свои собственные, такие как UJ22. Эти дроны уже создают угрозу на территории РФ.

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Советник ООН, НАТО и британского парламента по части БПЛА доктор Джеймс Роджерс рассказал о роли дронов в войне в Украине — будь то вооруженные квадрокоптеры или более мощные барражирующие боеприпасы, которые наносят ущерб на расстоянии нескольких километров. Об этом сообщает CNN.

Джеймс Роджерс, Оператор БПЛА, Военные операции ВСУ, украинские беспилотники, гражданские дроны ВСУ, дроны Украина, БПЛА, доктор Джеймс Роджерс, Fullscreen
Джеймс Роджерс

Война в Украине стала ужасающей витриной, демонстрирующей военные возможности беспилотных летательных аппаратов. Полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину положило начало повсеместному распространению боевых беспилотных технологий, и в будущем это станет важной составляющей всех военных кампаний.

Нет какого-то универсального определения дронов, поскольку их множество. Общее у всех модификаций одно — ими управляют удаленно. Прежде БПЛА применялись в отношении стран, у которых не было собственных беспилотных систем, например в Ираке или Афганистане.

Оператор БПЛА, Военные операции ВСУ, украинские беспилотники, гражданские дроны ВСУ, дроны Украина, БПЛА, доктор Джеймс Роджерс, Fullscreen
Оператор БПЛА в Афганистане

Война в Украине уникальна в том смысле, что это война дронов против других дронов. Обе стороны конфликта применяют очень похожие беспилотные системы, чтобы с их помощью добиться военного преимущества и удержать это преимущество удержать.

Дроны Украины и РФ Fullscreen
Дроны Украины и РФ
Фото: Скрин видео
Дроны Украины и РФ Fullscreen
Дроны Украины и РФ
Дроны Украины и РФ Fullscreen
Дроны Украины и РФ
Дроны Украины и РФ
Дроны Украины и РФ
Дроны Украины и РФ

Три основные категории дронов:

  • квадракоптеры, гражданские дроны, которые все могут приобрести в интернете, их широко применяют в Украине
  • более крупные барражирующие боеприпасы (Shahed 136), которые пролетают тысячи километров; их отправляют партиями;
  • самые крупные из ныне существующих дронов (Bayraktar TB2), которые могут находиться в полете длительное время, около суток. Они были достаточно эффективны в Украине, по меньшей мере, в первое время войны.
Дроны, которые применяются в Украине Fullscreen
Дроны, которые применяются в Украине
Дроны, которые применяются в Украине Fullscreen
Дроны, которые применяются в Украине
Дроны, которые применяются в Украине Fullscreen
Дроны, которые применяются в Украине
Дроны, которые применяются в Украине
Дроны, которые применяются в Украине
Дроны, которые применяются в Украине

Как дроны используются в войне?

Дроны определенно внесли революционный компонент в военные действия, считает Роджерс, — это точность целенаведения.

Силы обороны Украины в своих операциях применяют множество гражданских дронов. Их отправляют в районы, где преобладают военные цели, а квадрокоптеры, в свою очередь, отправляют точные координаты артиллерийским расчетам. В некоторых случаях к гражданским драном крепятся мины — и получаются элементарные системы точечного наведения.

Оператор БПЛА Fullscreen
Оператор БПЛА

Россия же большей частью применяет барражирующие боеприпасы, которые преимущественно поставлялись из Ирана. Shahed 136 атаковали одновременно большим количеством, чтобы перегрузить украинские ПВО, у Украины же попросту нет столько вооружений.

НАТО и союзники отказываются поставлять дальнобойные системы Киеву, но на вооружении ВСУ есть свои собственные, такие как UJ22, и эти дроны уже создают угрозу на территории РФ.

Дроны и информационная война

По словам Роджерса, РФ могла сама устроить взрывы возле Кремля, чтобы в дальнейшем наносить больше "ударов возмездия".

Еще одно применение — документирование военных преступлений, сбор доказательной базы, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности.

Дрон фиксирует военные преступления в Украине Fullscreen
Дрон фиксирует военные преступления в Украине

Напомним, что аналитики DeepState опубликовали статистику зафиксированного использования FPV-дронов на передовой. На основе мониторинга публикаций в украинских и российских источниках обозреватели установили, что процентное соотношение применения БПЛА составляет 58,25% к 41,75% в пользу ВСУ.

Также сообщалось, что зенитчики ВСУ сбили БПЛА "Ланцет" за 3 млн рублей из стрелкового оружия.