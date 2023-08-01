С начала войны армия РФ повредила в Украине 274 культурных памятника, — ЮНЕСКО

По состоянию на конец июля точно известно о повреждении 117 религиозных объектов, 27 музеев, 98 исторических зданий, 19 памятников, 12 библиотек и архива.

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С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года, международная организация ЮНЕСКО подтвердила повреждение 274 объектов культуры. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что ЮНЕСКО все еще проводят предварительную оценку ущерба, нанесенного российскими захватчиками.

"Организация также разрабатывает вместе с партнерами механизм независимой скоординированной оценки данных в Украине, включая анализ спутниковых снимков, в соответствии с положениями Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года", — сказано в сообщении.

ЮНЕСКО сообщает, что по состоянию на 26 июля 2023 года подтвердила повреждение с 24 февраля 2022 года 274 объектов:

117 религиозных объектов;

27 музеев;

98 зданий, имеющих историческую или художественную ценность;

19 памятников;

12 библиотек;

1 архив.

Также в организации подтвердили, что армия РФ повредила культурные объекты в 14 областях Украины, больше всего задокументировано повреждений в Донецкой области.

Количество поврежденных объектов культуры по областям:

Донецкая область — 78 объектов;

Харьковская область — 55 объектов;

Киевская область — 38 объектов;

Луганская область -33 объекта;

Черниговская область -17 объектов;

Запорожская область — 12 объектов;

Сумская область — 12 объектов;

Одесская область — 8 объектов;

Николаевская область — 8 объектов;

Херсонская область — 6 объектов;

Житомирская область — 3 объекта;

Винницкая область — 2 объекта;

Днепропетровская область — 1 объект;

Львовская область — 1 объект.

К слову, 29 июля в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для проведения комплексной оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным объектам ракетными ударами, совершенными врагом с 19 по 23 июля.

Российские оккупанты ночью 23 июля осуществили массированный ракетный удар по Одессе. Пострадали жилые дома, здание администрации, Дом ученых и Спасо-Преображенский собор УПЦ. Один человек погиб, 22 получили ранения, 14 граждан, трое из которых — дети, были госпитализированы в больницу. Также, во время российского обстрела Одессы в ночь на 23 июля, враг фактически уничтожил алтарную часть Спасо-Преображенского собора. Ее придется сносить.