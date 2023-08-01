Украинские военные взорвали склад с боекомплектом ВС РФ на Херсонщине, — соцсети (видео)

В Telegram показали видео, на котором видно, как украинские бойцы с дрона сбросили бомбу на склад с боеприпасами россиян.

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ВСУ уничтожили склад с боекомплектом ВС РФ в селе Рыбальче в Херсонской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Николаевский Ванек", который ведет представитель Сил обороны Украины.

По словам администратора канала, сработали бойцы генерал-майора Дмитрия Марченко.

"Коршуны дяди Димы точечной отработкой уничтожили небольшой склад БК недалеко от н.п Рыбальче", — сказано в сообщении.

ВСУ уничтожили склад с боеприпасами недалеко от села Рыбальче

Напомним, что 118-ю бригаду ТрО волонтеры вооружили 120-мм минометами. В рамках проекта "Длинные руки ТрО" каждая бригада получает по 6 минометов, дроны, рации и другое оборудование для функционирования батареи.

Также командующий сухопутными войсками Александр Сырский показал, как ВСУ бьют по позициям россиян на Лиманском направлении. Генерал-полковник показал совместную работу артиллерии 66-й отдельной механизированной бригады и разведки 88-го батальона теробороны.