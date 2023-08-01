"Ясный сигнал всему миру": ВС РФ готовы усилить боеспособность армии Алжира, — Шойгу

По словам главы Минобороны РФ, Россия якобы всегда поддерживала право каждой страны на принятие суверенных решений по всему спектру международных и внутригосударственных вопросов.

Related video

Во вторник, 1 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шангрихом в Москве. Шойгу заявил, что войска РФ готовы помочь Алжиру повысить боевые возможности вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы дали ясный сигнал всему миру о том, что Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, невзирая на беспрецедентное давление Запада", — заявил Шойгу.

По его словам, Россия всегда поддерживала право каждой страны на принятие суверенных решений по всему спектру международных и внутригосударственных вопросов, в особенности связанных с обеспечением национальной безопасности.

Западные СМИ считают такое развитие событий очередным признаком того, что РФ стремится усилить свое влияние на африканском континенте. В последние годы поддерживаемые Россией наемники из ЧВК "Вагнер" участвовали в конфликтах в Ливии, Мозамбике, Мали, ЦАР и Судане.

Такое заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как Кремль провел саммит с представителями африканских стран в Санкт-Петербурге, на котором президент РФ Владимир Путин пообещал бесплатно отправить тысячи тонн российского зерна в шесть стран Африки.

Представители Алжира тоже участвовали в саммите, но бесплатное зерно им не обещали.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун посещал Москву с государственным визитом в июне, во время которого подписал декларацию о стратегическом партнерстве.

Путин, в свою очередь, называет Алжир ключевым партнером в арабском мире и в Африке. По его словам, РФ хочет активизировать энергетические и военные связи.

Напомним, что, по информации Financial Times, Путин готовится к еще большей и продолжительной войне в Украине.

Также сообщалось, что, по словам российского президента, РФ в 2022 году произвела свыше 150 000 тонн зерновых, а Украина — около 55 млн тонн.