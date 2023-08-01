ВС РФ пытаются перехватить инициативу на Купянско-Лиманском направлении, — Череватый

ВС РФ несмотря на все усилия не достигли ни одного серьезного промежуточного результата, кроме потерь, сообщил заместитель командующего Восточной группировки.

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Российские оккупанты пытаются перехватить инициативу у Сил обороны на Лимано-Купянском направлении, эскалировать обстановку и навязать свою волю. Об этом 1 августа, в эфире телеканала FREEДОМ сообщил заместитель командующего Восточной группировки войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

По его словам, враг массово применяет артиллерию на этом направлении фронта.

"Враг обстрелял из артиллерии 617 раз за эти сутки, совершил 7 авианалетов. Состоялось 13 боевых столкновений, во время которых мы уничтожили 43 оккупантов, 123 получили ранения, подбили 3 вражеские БМП, танк, два миномета, две артиллерийские пушки, четыре дрона-камикадзе, два склада с боеприпасами и три грузовика. Враг здесь, несмотря на все усилия многодневные и даже уже несколько недель, не достиг ни одного серьезного промежуточного результата, кроме потерь", — сообщил Череватый.

Он отметил, что грамотная работа штабов, украинских командиров на местах, мотивированность и правильные действия бойцов Сил обороны не дали развить противнику ни одного результата.

Напомним, что украинские военные взорвали склад с боекомплектом ВС РФ на Херсонщине . ВСУ уничтожили склад в селе Рыбальче в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ, которого считали мертвым, через несколько дней пришел к своим. Мужчина получил тяжелое ранение во время вражеского обстрела.