Бронь не работает: в России разрешили призывать на войну граждан с отсрочкой

Речь идет о мобилизованных россиянах, которые получили бронь по месту работы, освобождающую их от призыва на военную службу.

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Суд Ханты-Мансийского автономного округа в РФ разрешил военкоматам призывать на фронт граждан, получивших бронь от мобилизации по месту работу. Такое решение вынесли по делу сотрудника "Сургутнефтегаза" Сергея Вахрамеева, который пытался оспорить решение военного комиссариата. Об этом сообщают росСМИ.

"Согласно пункту пять "Методических рекомендаций по бронированию граждан РФ", бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан", — цитируют журналисты решение суда.

Как сообщают в росСМИ, сотрудник "Сургутнефтегаз" дважды пытался оспорить решение о его мобилизации через суд. В первый раз он подал иск после получения повестки из военкомата. Тогда Вахрамеев утверждал, что имеет право на отсрочку по состоянию здоровья, а также у него есть бронь от предприятия.

Тем не менее городской суд признал действия комиссариата правомерными. Медицинские документы подтвердили, что нефтяник годен к службе. А бронь от предприятия военкомат не получил из-за бюрократической ошибки. Поданная в окружную инстанцию апелляция не изменила результата. Судебная комиссия признала решение суда первой инстанции правомерным.

Напомним, 1 августа стало известно, что российские граждане массово поджигают военкоматы на территории РФ, а также в оккупированном Крыму. Только за прошедшую неделю было совершенно по меньшей мере 8 подобных попыток. В частности, в Подмосковье двое 80-летних пенсионеров подожгли здание военкомата в Подольске, в Петербурге мужчина бросил по меньшей мере два коктейля Молотова у входа военкомата центрального района, а в оккупированной Феодосии 51-летняя женщина разбила об асфальт бутылку с зажигательной смесью около территории военкомата и попыталась скрыться.

Фокус писал в мае, что принудительная мобилизация "убила" дисциплину в российских войсках, из-за чего участились случаи дезертирства.