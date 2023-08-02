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Бронь не працює: у Росії дозволили призивати на війну громадян із відстрочкою

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Фото: Мiноборони РФ | Російські військкомати мають право призивати на фронт заброньованих громадян

Йдеться про мобілізованих росіян, які отримали бронь за місцем роботи, що звільняє їх від призову на військову службу.

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Суд Ханти-Мансійського автономного округу у РФ дозволив військкоматам призивати на фронт громадян, які отримали бронь від мобілізації за місцем роботи. Таке рішення винесли у справі співробітника "Сургутнєфтєгаза" Сергія Вахрамєєва, який намагався оскаржити рішення військового комісаріату. Про це повідомляють росЗМІ.

"Згідно з пунктом п'ять "Методичних рекомендацій з бронювання громадян РФ", бронь не є абсолютною підставою для надання відстрочки, оскільки для виконання своїх мобілізаційних заходів військові комісаріати мають право залучати заброньованих громадян", — цитують журналісти рішення суду.

Як повідомляють у росЗМІ, співробітник "Сургутнєфтєгаз" двічі намагався оскаржити рішення про його мобілізацію через суд. Вперше він подав позов після отримання повістки з військкомату. Тоді Вахрамєєв стверджував, що має право на відстрочку за станом здоров'я, а також у нього є бронь від підприємства.

Проте міський суд визнав дії комісаріату правомірними. Медичні документи підтвердили, що нафтовик придатний до служби. А бронь від підприємства військкомат не отримав через бюрократичну помилку. Подана в окружну інстанцію апеляція не змінила результату. Судова комісія визнала рішення суду першої інстанції правомірним.

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що російські громадяни масово підпалюють військкомати на території РФ, а також в окупованому Криму. Лише за минулий тиждень було скоєно щонайменше 8 подібних спроб. Зокрема, у Підмосков'ї двоє 80-річних пенсіонерів підпалили будівлю військкомату в Подольську, у Петербурзі чоловік кинув щонайменше два коктейлі Молотова біля входу військкомату центрального району, а в окупованій Феодосії 51-річна жінка розбила об асфальт пляшку із запальною сумішшю поблизу території військкомату та спробувала втекти.

Фокус писав у травні, що примусова мобілізація "вбила" дисципліну в російських військах, через що почастішали випадки дезертирства.