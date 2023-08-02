Армия США готовит новую артиллерийскую стратегию на основе опыта ВСУ

Украинской армии передали сотни артиллерийских установок для высокоточного и обычного огня, что позволило ВСУ получить большой опыт их применения.

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Командование вооруженных сил США по вопросам развития работает над новой стратегией применения обычных вооружений. Местами она будет базироваться на опыте ВСУ. Об этом сообщает Defense News.

Генерал Джеймс Рейни заявил, что они провели очень тщательное исследование стратегических огневых средств, которые лежат в основе усилий по ведению высокоточного огня на большом расстоянии. То же самое они делают для ведения "обычного" огня, хотя и именно высокоточные средства имеют решающее значение на поле боя.

Новая стратегия базируется на том, что происходит в Украине и на потребностях Тихоокеанского командования сухопутных войск США. Украине передали 198 155-мм артиллерийских установок, 72 105-мм гаубиц, 38 установок высокоточного огня и миллионы снарядов. Поэтому ВСУ приобрели большой опыт в использовании как высокоточных средств, так и обычных.

Стратегия США будет учитывать потенциал и возможности, которые могут понадобиться Вооруженным силам, а также развитие технологий. Еще одна сфера, которая будет иметь влияние — это роботы. В частности армия ищет способы, как повысить или автоматизировать стрельбу артиллерии в целом. В частности, на САУ M109 в рамках модернизации установили пушку длиной 58 калибров, что увеличило ее радиус действия. Но ствол пушки быстро изнашивается, поэтому нужно искать путь, как повысить скорострельность без потери боеспособности пушки.

Напомним, 31 июля артиллеристы 5-й ОШБр показали работу американской гаубицы М119А3 под Бахмутом. Бойцы положительно отмечают меткость и эффективность пушки.

1 августа в Украину отправили две САУ Zuzana 2 из Словакии. Всего ВСУ получат 14 гаубиц.