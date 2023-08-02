Почти треть граждан США поддерживает отправку американских войск в Украину, — СМИ

Четверть опрошенных американцев сохраняют нейтралитет относительно этого вопроса. Против высказались 34% респондентов.

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Почти треть американцев поддерживают отправку войск США в Украину. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на опрос, проведенный Redfield & Wilton Strategies.

По информации СМИ, в общей сложности 31 процент американских респондентов, имеющих право голоса избирателей США, поддерживают или решительно поддерживают отправку вооруженных сил США на поля сражений в Украине.

При этом четверть респондентов сохраняет нейтралитет относительно этого вопроса. Против высказались 34% опрошенных. И чуть менее одного из десяти респондентов не смогли ответить на вопрос.

Всего в онлайн-опросе, который проводился с 25 по 26 июля, приняли участие 1500 человек.

Журналисты отмечают, что больше других "решительно поддерживают" ввод американских войск в Украину люди в возрасте от 27 до 42 лет. Также большинство респондентов, родившихся в период с 1997 по 2012 год, заявили, что в целом поддерживают эту меру.

Почти треть респондентов в возрасте старше 59 лет высказались против отправки американских войск в Украину, а еще 25 процентов "категорически" против этого предложения.

Только четыре процента респондентов в возрасте от 18 до 26 лет заявили, что они категорически против.

В ходе опроса американцев также спросили, как они относятся к перспективе вступления Украины в НАТО.

47 процентов заявили, что, либо поддерживают, либо решительно поддерживают это предложение. 15 процентов выступили против членства Украины в Альянсе. Еще 29% не выразили ни поддержки, ни возражений, а 10% не смогли ответить на вопрос.

Также более четверти опрошенных уверены, что Украина должна стать частью НАТО немедленно, 37% считают, что это должно произойти после окончания войны с Россией.

Напомним, во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе Украина так и не получила приглашение к переговорам о возможном присоединении страны к Альянсу. При этом в Киеве потребовали предоставить гарантии безопасности, которые будут действовать в переходный период, пока страна не станет частью Североатлантического альянса.

31 июля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на этой неделе Украина начнет переговоры с США по этому вопросу.