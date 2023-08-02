"Прилетели целенаправленно": в Киевской области вражеские "шахеды" атаковали дом агроолигарха

Политолог Юрий Романенко утверждает, что дроны намеренно атаковали дом предпринимателя, в ОВА утверждают, что фактов попаданий не зафиксировано.

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Российские "шахеды" ударили по дому украинского агроолигарха Юрия Косюка в Киевской области. Об этом в Фейсбуке сообщил политолог Юрий Романенко, который стал свидетелем удара.

"Сегодня два "шахеда" прилетели к дому агроолигарха Юрия Косюка в районе Горенки. Причем прилетели целенаправленно. Два дрона с интервалом в несколько минут. Дальше начался пожар, который потушили. Сам Косюк в Испании, поэтому не пострадал. Повезло женщине, которая следила за домом, осталась жива. Я был там рядом на месте, все видел собственными глазами", — написал Романенко.

Что говорят об атаке в Киевской ДВА

В Киевской государственной военной администрации тем временем обновили информацию о поврежденных домах на Киевщине во время вражеской атаки "шахедами". По состоянию на 18:00 2 августа из-за падения обломков повреждены 4 жилых дома.

"В течение дня оперативные службы продолжали фиксировать последствия атаки шахедами. Фактов попаданий не зафиксировано. Жертв и пострадавших нет. Как сообщалось ранее, в результате падения обломков в одной из общин произошло возгорание частного дома. Пожар, который возник, оперативно ликвидировали. Позже обнаружили повреждения еще в трех", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается, а владельцам поврежденных объектов предоставляется оперативная помощь.

Напомним, что в ночь на 2 августа ВС РФ атаковали Киев беспилотниками иранского производства. В Соломенском районе столицы было зафиксировано падение обломков дрона, сбитого ПВО. Также сообщалось о падении обломков в Святошинском районе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа россияне атаковали Харьков дронами. Взрывы прогремели в Шевченковском и Салтовском районах города.