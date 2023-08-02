"Перекрыть последний маршрут": СМИ рассказали, зачем ВС РФ обстреляли порт Измаила

По данным журналистов, случай с портом Измаила примечателен тем, что Украина загружает там баржи зерном, которые затем из ближайшего румынского порта Константин идут через Черное море.

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Атаки российских войск на портовый город Измаил накануне ночью примечательны тем, насколько близко эта территория расположена рядом с входящей в НАТО Румынией. Об этом сообщает Sky News.

В городе проживает около 70 000 человек, а его порт считается крупнейшим в дельте Дуная.

Большинство российских атак прежде приходились на порты меньшей площади, но, по мнению автора Sky News Джона Спаркса, измаильский порт важен тем, что напрямую связан с Румынией.

Последствия обстрела портовой инфраструктуры

По официальным данным, за последние девять дней ВС РФ атаковали 26 отдельных портовых объектов Украины.

Были обстреляны пять кораблей, повреждены или уничтожены 180 000 тонн зерна.

"Измаил атаковали несколькими беспилотниками Shahed иранского производства. Случай Измаила примечателен тем, что украинцы загружают там баржи зерном и пшеницей, а затем отправляют их в ближайший румынский порт Константин", — говорится в публикации.

Румынская сторона, в свою очередь, переправляет зерно через Черное море. Россияне же наносят удары по Измаилу, "пытаясь перекрыть этот последний маршрут", отметили обозреватели.

Напомним, что в Измаиле от российского обстрела пострадало почти 40 тысяч тонн зерна, предназначавшегося для Африки и Китая.

Также сообщалось, что атаки ВС РФ на Измаил вызвали рост цен на зерно на мировых рынках.