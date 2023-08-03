"Жили как братья": пенсионера в РФ посадили на 3 года за критику войны (фото)

Журналисты отмечают, что Тахир Арсланов переживал за дочь, которая после ракетного удара по Киеву перестала выходить на связь. Местный депутат также отметила, что силовики во время обыска убили его кошку.

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В Российской Федерации отправили в тюрьму 67-летнего пенсионера, который беспокоился за свою дочь в Киеве и оставил комментарий в социальных сетях. Об этом пишет российское медиа SOTAvision 2 августа.

Речь идет о мужчине по имени Тахир Арсланов и проживает он в городе Новосибирск. Поводом для уголовного дела стал комментарий под одним из постов в социальной сети "Вконтакте", где пенсионер назвал российское вторжение в Украину "захватнической войной кремлевских фашистов".

"Я родился давно, через три года после смерти Сталина, и с тех пор сменились десятки руководителей страны, идеологии и т.д., но войн на территории бывшего СССР никогда не было, люди жили как братья. У многих россиян есть родственники в Украине, многие переживают, в том числе и я. Я написал те комментарии тогда, когда дочь перестала выходить на связь и произошел удар по Киеву", — говорится в сообщении.

В РФ в тюрьму отправили пенсионера за гневные комментарии в сторону войны Фото: SOTA

В других комментариях он призывал россиян сжигать военкоматы по всей стране, чтобы руководству Кремля не было кого отправлять в Украину на фронт.

Это не осталось незамеченным.

Обвинение запросило для Тахира Арсланова шесть лет колонии, однако суд вынес окончательный приговор с тремя годами лишения свободы.

Всего мужчину из Новосибирска признали виновным по трем уголовным статьям: о призывах к терроризму, о призывах к экстремизму через интернет, а также по статье о призывах к массовым беспорядкам.

Дело прокомментировала и депутат Светлана Каверзина. Она присутствовала на заседании суда и заявила, что силовики во время обыска в квартире 67-летнего пенсионера убили его домашнее животное — кошку.

"Спросила его: есть ли дома животные, за которыми надо будет присмотреть. Оказывается, была кошка, убили во время обыска. Элемент запугивания, наверное", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля сообщалось, что суд смягчил приговор россиянину из-за участия в войне. Гражданин РФ был признан виновным в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. Однако суд решил применить мягкое воздействие — из доходов осужденного будут удерживать 10% в пользу государства.