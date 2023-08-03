Законно ли заполнять повестку в военкомат "на коленке": ответ юриста (видео)

Адвокат Роман Симутин советует не подписывать акт о вручении повестки и фиксировать процесс на видео.

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В Украине, в условиях действующего военного положения и всеобщей мобилизации, военнообязанные мужчины могут быть вызваны на службу по повестке. Однако не всегда процедура вручения повестки соблюдает все необходимые требования законодательства, что может повлиять на права граждан. Зная свои права и обязанности, можно обезопасить себя в данной ситуации. Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

Считается ли законной повестка, которая была заполнена перед вручением

Важно отметить, что Постановлением Кабинета Министров №1487 был утвержден новый образец повестки, который должен быть заполнен и подписан начальником Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

По словам адвоката Романа Симутина, законодательством не предусмотрено обязательное составление акта отказа от получения повестки. Таким образом, если повестка была заполнена старого образца, "на колене", и в ней не указан номер распоряжения, а также была вручена не уполномоченным лицом ТЦК, она уже не может считаться законной.

В случае нарушения указанных требований, адвокат советует не подписывать акт о вручении повестки, но обязательно фиксировать процесс на видео. Это поможет защитить права, так как закон не требует составления акта отказа от получения повестки.

"И последнее решение суда, которым я отменил определение ТЦК о привлечении моего клиента по статье 210 КУоАП, тому подтверждение. Суд несколько раз переспрашивал представителя ТЦК, каким документом предусмотрено составление акта отказа от получения повестки. В ответ тот перечислил кучу законов, вспомнил постановление Кабмина №1487, но ссылок на статью, пункт или что-то другое мы так и не дождались", — сообщил юрист.

Напомним, представитель Полтавского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Роман Истомин рассказал, какие изменения ждут военнообязанных с 1 августа.

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