Чи законно заповнювати повістку до військкомату "на коліні": відповідь юриста (відео)

Адвокат Роман Сімутін радить не підписувати акт про вручення повістки та фіксувати процес на відео.

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В Україні, в умовах чинного воєнного стану та загальної мобілізації, військовозобов'язані чоловіки можуть бути викликані на службу за повісткою. Однак не завжди процедура вручення повістки дотримується всіх необхідних вимог законодавства, що може вплинути на права громадян. Знаючи свої права та обов'язки, можна убезпечити себе в цій ситуації. Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

Чи вважається законною повістка, яку було заповнено перед врученням

Важливо зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів №1487 було затверджено новий зразок повістки, який має бути заповнений і підписаний начальником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

За словами адвоката Романа Сімутіна, законодавством не передбачено обов'язкового складання акта відмови від отримання повістки. Таким чином, якщо повістка була заповнена старого зразка, "на коліні", і в ній не вказано номер розпорядження, а також була вручена не уповноваженою особою ТЦК, вона вже не може вважатися законною.

У разі порушення зазначених вимог, адвокат радить не підписувати акт про вручення повістки, але обов'язково фіксувати процес на відео. Це допоможе захистити права, оскільки закон не вимагає складання акта відмови від отримання повістки.

"І останнє рішення суду, яким я скасував ухвалу ТЦК про притягнення мого клієнта за статтею 210 КУпАП, тому підтвердження. Суд кілька разів перепитував представника ТЦК, яким документом передбачено складання акта відмови від отримання повістки. У відповідь той перерахував купу законів, згадав постанову Кабміну №1487, але посилань на статтю, пункт чи щось інше ми так і не дочекалися", — повідомив юрист.

Нагадаємо, представник Полтавського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) Роман Істомін розповів,які зміни чекають на військовозобов'язаних із 1 серпня.

Раніше Фокус публікував повний перелік змін у порядку проходження військової служби