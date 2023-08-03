"Теряют возможность атаковать": оккупанты на юге столкнулись со снарядным голодом, — Гуменюк

Российские захватчики ощутили дефицит боеприпасов из-за атак Сил обороны на вражеские склады с БК на Левобережье.

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Силы обороны фиксируют уменьшение обстрелов на южном направлении, что указывает на то, что у россиян проблема с боеприпасами. Об этом сообщила 3 августа в Media Center Ukraine — Ukrinform руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По словам представительницы Сил обороны, на прошлой неделе украинские защитники попали в 7 вражеских складов на Левобережье. Это дало мгновенный результат, потому что количество обстрелов юга снизилось и сейчас составляет 30 обстрелов в сутки.

"Время от времени им удается подтягивать какие-то ресурсы из боеприпасов, техники и личного состава. Но это происходит не в том соответствии темпу развития боевых событий, поэтому есть проседание в статистике, когда враг теряет возможность атаковать, и количество обстрелов уменьшается. Это проявление снарядного голода", — заявила Гуменюк.

Также Наталья Гуменюк отметила, что Силы обороны понемногу отодвигают позиции врага на левом берегу Днепра, продолжая контрбатарейную борьбу, чтобы Россия не имела возможности дистанционно обстреливать юг.

Напомним, что в контрнаступлении ВСУ нет никаких графиков и сроков и несмотря на сообщения в западных СМИ о недовольстве партнеров относительно его медлительности, никто не ставил Украине никаких дедлайнов. Об этом 2 августа заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, что в ВСУ рассказали, где может произойти ключевая битва для Украины . Силы обороны продавливают оборонительные порядки врага на южном фронте, но несмотря на все у России еще много ресурсов.