"Втрачають можливість атакувати": окупанти на півдні зіткнулися зі снарядним голодом, — Гуменюк

Російські загарбники відчули дефіцит боєприпасів через атаки Сил оборони на ворожі склади з БК на Лівобережжі.

Related video

Сили оборони фіксують зменшення обстрілів на південному напрямку, що вказує на те, що в росіян проблема з боєприпасами. Про це повідомила 3 серпня в Media Center Ukraine — Ukrinform керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За словами представниці Сил оборони, минулого тижня українські захисники поцілили у 7 ворожих складів на Лівобережжі. Це дало миттєвий результат, бо кількість обстрілів півдня знизилася і зараз становить 30 обстрілів за добу.

"Час від часу їм вдається підтягувати якісь ресурси з боєприпасів, техніки та особового складу. Але це відбувається не в тій відповідності темпу розвитку бойових подій, тому є просідання в статистиці, коли ворог втрачає можливість атакувати, і кількість обстрілів зменшується. Це прояв снарядного голоду", — заявила Гуменюк.

Також Наталія Гуменюк зазначила, що Сили оборони потроху відсувають позиції ворога на лівому березі Дніпра, продовжуючи контрбатарейну боротьбу, щоб Росія не мала можливості дистанційно обстрілювати південь.

Нагадаємо, що у контрнаступі ЗСУ немає жодних графіків та термінів і попри повідомлення в західних ЗМІ про незадоволення партнерів щодо його повільності, ніхто не ставив Україні жодних дедлайнів. Про це 2 серпня заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ розповіли, де може відбутися ключова битва для України. Сили оборони продавлюють оборонні порядки ворога на південному фронті, але попри все у Росії ще багато ресурсів.