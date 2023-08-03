"Ни спрятаться, ни укрыться": Z-военные заявили о бессилии армии РФ перед артиллерией НАТО

Российские военные жалуются, что ВС РФ имеют большие потери на участках, где преобладает западная артиллерия, а также отмечают развитость западной спутниковой разведки.

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Российские оккупанты не могут противостоять западной артиллерии, которая есть в распоряжении у ВСУ, а 90% раненых и убитых россиян появляются именно из-за работы артиллерии НАТО. Об этом заговорили в сети российские военные, пишет The Moscow Times.

Так, командир батальона "Восток" оккупантов Александр Ходаковский заявил, что ВС РФ бессильны перед артиллерией ВСУ.

"Самое тяжелое — жить без нормальной контрбатарейки. Все в один голос говорят — и мои "востоковцы", и смежники: бессилие перед артиллерией — самое тяжелое чувство. Бойца с автоматом ты видишь и можешь его нейтрализовать, а как нейрализуешь то, чего и не видишь, и не дотягиваешься? Нервы на пределе, когда насыпать в ответ нет возможности и заставить заткнуться", — написал он.

Z-канал "Два Майора" сообщает, что 90% раненых и убитых появляются в результате артобстрелов, а проблема остро стоит на участках, где преобладает западная артиллерия. Например, на Ореховском направлении — "Мста-Б" (дальность — 28 км) проигрывает американской гаубице М-777 (дальность — более 44 км).

Канал "Военный информатор" пишет о развитости спутниковой разведки Запада на фоне убогости спутников "Роскосмоса", эффективных контрбатарейных системах AN/TPQ-36 (США) на фоне единичных комплексов "Зоопарк". Автор канала комментирует, что в Минобороны РФ десятилетиями знали о проигрыше в артиллерии НАТО, но ничего для этого не делали.

Напомним, что ВС РФ усилили свои подразделения в районе Авдеевки, перебросив туда из Мариуполя элитных морпехов . Они обучены, оснащены, воюют профессионально и в плен не сдаются принципиально.

Ранее сообщалось, что саперы оккупантов заложили большое количество мин и каждый участок минируют по-разному. Однако это не остановит контрнаступление украинских военных.