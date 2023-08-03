"Ні схоронитися, ні сховатися": Z-військори заявили про безсилля армії РФ перед артилерією НАТО

Російські військкори скаржаться, що ЗС РФ мають великі втрати на ділянках, де переважає західна артилерія, а також відмічають розвиненість західної супутникової розвідки.

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Російські окупанти не можуть протистояти західній артилерії, яка є в розпоряджені у ЗСУ, а 90% поранених та вбитих росіян з'являються саме через роботу артилерії НАТО. Про це заговорили в мережі російські військкори, пише The Moscow Times.

Так, командир батальйону "Схід" окупантів Олександр Ходаковський заявив, що ЗС РФ безсильні перед артилерією ЗСУ.

"Найважче – жити без нормальної контрбатарейки. Усі в один голос кажуть – і мої "східівці", і суміжники: безсилля перед артилерією – найважче почуття. Бійця з автоматом ти бачиш і можеш його нейтралізувати, а як нейралізуєш те, чого і не бачиш, і не дотягуєшся? Нерви на межі, коли насипати у відповідь немає можливості і змусити заткнутися", — написав він.

Z-канал "Два Майори" повідомляє, що 90% поранених та вбитих з'являються внаслідок артобстрілів, а проблема гостро стоїть на ділянках, де переважає західна артилерія. Наприклад, на Оріхівському напрямку – "Мста-Б" (дальність – 28 км) програє американській гаубиці М-777 (дальність – понад 44 км).

Канал "Військовий інформатор" пише про розвиненість супутникової розвідки Заходу на тлі убогості супутників "Роскосмосу", ефективні контрбатарейні системи AN/TPQ-36 (США) на тлі одиничних комплексів "Зоопарк". Автор каналу коментує, що в Міноборони РФ десятиліттями знали про програш в артилерії НАТО, але нічого для цього не робили.

Нагадаємо, що ЗС РФ посилили свої підрозділи в районі Авдіївки, перекинувши туди з Маріуполя елітних морпіхів. Вони навчені, оснащені, воюють професійно та в полон не здаються принципово.

Раніше повідомлялося, що сапери окупантів заклали велику кількість мін і кожну ділянку мінують по-різному. Однак це не зупинить контрнаступ українських військових.