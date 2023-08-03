Нереальна кількість мін: у ЗСУ пояснили, чи зможуть росіяни зупинити контрнаступ (відео)

Командування ЗС РФ зробило високу ставку на саперну школу та поставило військовослужбовцям задачу бути "максимально креативними".

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Збройні сили Російської Федерації заклали велику кількість мін, зокрема кожну ділянку мінують по-різному. Проте пресофіцер 3-й окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін заявив, що це не зупинить контрнаступ українських військових. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Треба зазначити, що вони (росіяни, — ред.) заклали нереальну кількість мін. Вони поставили своїм саперам задачу максимально бути креативними, вони долучають різний підхід до цього", — сказав Олександр Бородін.

З його слів, росіяни проявляють ініціативу та творчість, зокрема однією і тією ж міною заміновують по-різному: інакше закопують, роблять так, щоб українські бійці не змогли знайти міни через міношукач. Також Бородін зазначив, що ворог поставив високу ставку на саперну школу, проте це не зупинить контрнаступ ЗСУ, а лише надасть додаткові ускладнення, над якими потрібно буде працювати.

Нагадаємо, 2 серпня військовий експерт, експредставник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що ворог почав панікувати через те, що не знає, де саме буде здійснено основний удар на полі бою. На його думку, ворог активізував свої зусилля на одному з напрямків, на Куп'янському, щоб переключити увагу українських захисників із південного напрямку.

3 серпня стало відомо, що ЗСУ перестали використовувати тактику США під час контрнаступу. Нині українські військові зосереджені на тому, щоб вимотати російські сили за допомогою артилерії та ракет великої дальності.