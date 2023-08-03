Срываем планы врага по прорыву на Купянском и Лиманском направлениях — Сырский (карта)

Силы обороны Украины наносят существенные потери в технике и личном составе российских войск, уменьшают соответствующий наступательный потенциал врага.

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На Лиманском и Купянском направлениях украинские войска действуют успешно и ежедневно срывают планы российских захватчиков. Об этом заявил Александр Сырский, Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, сообщает Military Media Center в Telegram.

Он отметил, что активные наступательные действия наших подразделений продолжаются. Силы обороны наносят существенные потери в технике и личном составе, уменьшают соответствующий наступательный потенциал вражеских войск. На Бахмутском направлении украинские подразделения и в дальнейшем постепенно проводят наступательные действия в условиях сильного сопротивления россиян.

"Бойцы освобождают территорию, приближая Победу!" — заявил командующий.

Сырский встретился с представителями частей, выполняющих задачи на Бахмутском направлении. Среди основных вопросов, которые обсуждались, были темпы наступления и реакция военных на проблемные вопросы по успешному выполнению поставленных задач. На Лиманском и Купянском направлениях совместно с командирами рассмотрели вопросы относительно адекватного и оперативного реагирования на наступательные действия противника. Речь шла также о повышении эффективности огневого поражения врага, борьбы с дронами различных типов, обеспечения действий наших войск.

Кроме того, командующий встретился с младшими командирами, представителями сержантского корпуса ВСУ. Он вручил лучшим военнослужащим отличия ценные подарки и сертификаты на денежные вознаграждения.

Ситуация на востоке от Генштаба ВСУ

Российские войска, как говорится в отчете Генерального штаба, нанесли авиационные удары районах Петропавловки и Кисловки на Купянском направлении. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Петропавловка, Западное и Подолы Харьковской области.

Купянское направление Фото: deepstatemap.live

Российские оккупанты на Лиманском направлении осуществили артиллерийские обстрелы. Ударам подверглись такие населенные пункты — Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское и Спорное Донецкой области.

Лиманское направление Фото: DeepState

Напомним, 28 июля Сирский заявил, что в районе Бахмута ВСУ начали применять контрбатарейную борьбу. По мнению генерал-полковника, стоит принимать соответствующие решения по переброске частей и подразделений на направления, где можно развить успех.