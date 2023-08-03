До 3000 бортов в месяц: производитель дрона "Sirko" анонсировал увеличение мощностей (видео)

Пока что компания запустила одну конвейерную линию, которая позволяет изготавливать до 1000 бортов в месяц, но в ближайшем будущем планируют расширить производство.

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На прошлой неделе в Украине запустили серийное производство украинских разведывательных дронов "Sirko". Сейчас работает одна конвейерная линия, но в ближайших планах запустить еще две. Об этом в эфире NV рассказал производитель дронов "Sirko" председатель наблюдательного совета ООО Научно-производственной компании "Sky Assist" Игорь Криничко.

По его словам, сейчас в компании работает одна конвейерная линия. Это позволяет изготавливать до 1000 дронов в месяц.

"Одна линия позволяет производить 800-1000 бортов в месяц. Вот что может делать эта технология, и что на сегодня у нас настроено. Мы будем рады поделиться лицензией, но надо понимать, что на самом деле мы не придумали ничего такого, чего бы в мире не было. Два ключевых момента, за счет чего все делается. Первое — это штамповка, и второе — это конвейерная сборка. Мы с самого начала, формируя техническое задание для нашей модели, понимали, что для того чтобы достичь массовости в производстве, нам нужно было применить именно эти технологии", — сказал Игорь Криничко.

Он отметил, что они готовы развивать свой потенциал и мощности, и у них уже готовы к запуску еще 2 конвейерные линии, а значит после их запуска они смогут за месяц производить до 3000 дронов "Sirko".

Напомним, что украинская компания Skyassist объявила о запуске в промышленное производство своего разведывательного дрона Sirko. Беспилотник создали инженеры из Харькова и Львова. Хоть он и является сугубо украинской разработкой, но использует комплектующие из других стран.

Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина создает багги для ВСУ. Мини-авто способно эвакуировать из зоны боевых действий двух раненых.