Есть три сценария: аналитики из ISW рассказали, как и когда ВСУ прорвут линию обороны РФ

Есть сразу несколько вариантов победного для Украины сражения, но все они требуют немало сил и выдержки. Также многое зависит от западных партнеров, которые поставляют Киеву вооружение.

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Аналитики спрогнозировали, при каком сценарии контрнаступление Вооруженных сил Украины можно будет назвать успешным. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны Каролина Хирд и Екатерина Степаненко, а также Фредерик В. Каган из американского института предпринимательства в материале TIME 3 августа.

По их словам, ситуация все еще остается благоприятной для украинской стороны, хоть войска на поле боя получили лишь ограниченный прогресс на поле бля. Есть несколько вариантов того, как может произойти победное продвижение.

В первую очередь они отметили, что сегодняшний украинский механизированный прорыв можно будет использовать против россиян и прорвать их оборонительные линии.

Во-вторых, пишут аналитики, российские оккупанты уже начали страдать от деморализации и других системных проблем. Остается дождаться, когда они окончательно сломаются под давлением украинских военных.

"В-третьих, постоянное давление и кампания перехвата, поддерживаемая крупными усилиями, подобными той, что сейчас проводится, может создать пробои в российских позициях, которые украинские силы могут использовать сначала локально, а затем и для более глубоких прорывов. Первая и вторая возможности относительно маловероятны, но возможны", — говорится в сообщении.

Первые два варианта по мнению аналитиков могут произойти, но они считаются маловероятными. А вот третий ближе всего к украинскому успеху. Он более медленный, чем могут быть недовольны на Западе.

Также третий план зависит от помощи Запада, который поставляет в Украину постоянно оборудование и оружие. Если они продолжат это делать, тогда вероятность успеха практически гарантирована.

Также отдельно отмечено, что так называемый медленный темп контрнаступления связан с желанием Украины свести потери к минимуму и тем выбить россиян с их оборонительных позиций.

"Это все еще маневренная война, а не война на истощение, просто в более медленном темпе. Поэтому она требует терпения, но может быть успешной. С таким подходом украинцы достигли успеха как в Херсоне, так и на Харьковском направлении", — считают аналитики.

Также сегодня Украина сохраняет инициативу на поле боя, считают аналитики.

Напомним, что инженеры 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ рассказали о работе на фронте. Прокладка и минирование дорог и создание минных заграждений — основная задача инженеров. Военнослужащие рассказали, что соответствующая техника постоянно работает во время артиллерийских обстрелов и опасных ситуаций.