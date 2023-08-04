Ситуация на фронте: РФ отчаянно пытается остановить наступление ВСУ, — Маляр

По информации заместителя министра обороны, на Бахмутском направлении ситуация сложная, на Авдеевском и Марьинском направлениях идут горячие бои, но украинские защитники не дают врагу продвигаться.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 4 августа заявила, что восточный фронт остается эпицентром боевых действий для врага. Об этом она написала в Telegram.

Ситуация на востоке Украины

Восточная линия фронта является стратегическим направлением наступления противника. По словам Маляр, армия Российской Федерации считает, что нанеся удар по востоку они смогут осуществить перелом в ситуации на фронте. Поэтому наибольшие усилия сейчас прилагают именно на востоке.

"Наши войска вчера и сегодня весь отражают вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. Количество вражеских обстрелов увеличилось. Идут тяжелые бои", — сообщила заместитель министра обороны.

Враг пытается оттянуть на эти направления наши Силы обороны с направления наступления и прорвать оборону.

На Купянском направлении противник предпринимает усилия вернуть, утраченные еще осенью прошлого года, территории.

На Бахмутском направлении ситуация является сложной. На южном фланге сквозь плотный артиллерийский огонь и минирование наши войска постепенно продолжают двигаться вперед. На северном фланге — украинские защитники отражают вражеские атаки. На этом участке противник также имеет целью вернуть утраченные позиции.

На Авдеевском и Марьинском направлениях идут горячие бои, но наши защитники не дают врагу продвигаться. Это сложная и изнурительная борьба. Силы обороны прилагают все усилия, чтобы сорвать планы противника.

Ситуация на юге Украины

На Мелитопольском и Бердянском направлениях, несмотря на яростное сопротивление врага, ВСУ продолжают ведение наступательной операции. На этих направлениях противник плотно заминировал территории и оборудовал защищенные бетонированные инженерные укрепления на ключевых господствующих высотах.

В тяжелых условиях наши войска постепенно, но очень настойчиво движутся вперед.

Кроме того, инженеры ДШВ рассказали о работе на фронте. Прокладка и минирование дорог и создание минных заграждений — основная задача инженеров. Военнослужащие рассказали, что соответствующая техника постоянно работает во время артиллерийских обстрелов.

Также в июле стало известно, как бригада "Кара-Даг" на южном направлении уничтожает минные поля. Продвижению и проведению украинскими войсками штурма мешает значительное минирование. Однако командование НГУ уверяет, что бойцы уверенно идут к победе.