"Прошли 1,7 км": бригада "Кара-Даг" на южном направлении уничтожает минные поля (видео)

Продвижению и проведению украинскими войсками штурма мешает значительное минирование. Однако командование НГУ уверяет, что бойцы уверенно идут к победе.

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Бригада Нацгвардии "Кара-Даг" на южном направлении проводит разминирование территорий. Видео работы опубликовали в Telegram подразделения.

Продвижению и проведению украинскими войсками штурма мешает значительное минирование. Гвардейцы все же знают, как справиться даже с такой задачей. На видео можно увидеть один из моментов проделывания проходов в минных полях перед штурмом.

На прошлой неделе на отдельных участках украинским гвардейцам удалось продвинутся на 1.7 км. Точные цифры планируют озвучить в нужное время, дав возможность бойцам закрепиться.

"Имеем успехи и продвижение и в течение последних дней. Уверенно идем к победе", — говорится в заметке бригады Нацгвардии.

Контрнаступление ВСУ: ситуация в июле

Украинское командование позволяет солдатам освобождать родные города от российских захватчиков. По словам журналистов The New York Times, у некоторых солдат, которые участвуют в контрнаступлении ВСУ, есть особая мотивация, ведь их родные города оккупированы. Многие военнослужащие, которые говорили с журналистами, рассказали, что хотели бы вернуться в города, откуда когда-то бежали, но на этот раз в военной форме и с оружием в руках.

Силы обороны используют маленькие группы, чтобы продвигаться вперед. По словам аналитиков, тактика Украины может минимизировать потери, но она связана с компромиссами. Так, продвижение будет развиваться медленнее.

Напомним, 20 июля командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, заявил, что стоит наступать на Бахмут. По словам генерал-полковника ВСУ, освобождение города поможет установить огневой контроль над местностью и перекрыть важную транспортную артерию ВС РФ.