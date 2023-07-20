Контрнаступление ВСУ: командование разрешает солдатам освобождать родные города от ВС РФ, — NYT

По словам журналистов, у некоторых солдат, которые участвуют в контрнаступлении ВСУ, есть особая мотивация. Их родные города оккупированы.

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Украинское командование разрешает солдатам из оккупированных регионов идти освобождать родные города и села в рамках контрнаступления ВСУ. Об этом пишет издание The New York Times.

"Гораздо лучше, чтобы в бригаде были люди, знающие местность, чтобы командиры позволяли вести бой в направлении дома", — сказал подполковник ВСУ по имени Дмитрий.

По словам журналистов, Дмитрий является заместителем командира 36-й бригады морской пехоты, а его семья до сих пор находится в оккупированном городе Херсонской области.

"Я хочу увидеть своих родителей, чем быстрее, тем лучше", — сказал он.

Многие военнослужащие, которые говорили с журналистами, рассказали, что хотели бы вернуться в города, откуда когда-то бежали, но на этот раз в военной форме и с оружием в руках.

Дом у берега моря

"Если мне нужно пять лет, чтобы увидеть свой дом, это нормально, я не тороплюсь", — сказал рядовой ВСУ по имени Евгений.

Издание пишет, что у Евгения особая мотивация освободить Бердянск Запорожской области.

"Я могу принимать решения быстрее, потому что знаю все реки. Какие сохнут летом, а какие нет", сказал он.

Владислав, 28-летний фермер, покинувший свое село в Запорожской области в первые дни вторжения заявил, что его могли бы просто убить россияне, если бы он не уехал. Он сам попросился принять участие в контрнаступлении.

"Я скучаю по маминой еде. Она делает вареники с картошкой и капустой", — сказал он.

23-летний Александр, который родом из Бахмута, сказал, что для всех тех, кто сражается, важно сохранить представление о том, как когда-то выглядели их дома.

"Просто вспомни, как хорошо тебе было в твоем городе. Вспомни это чувство, которое они у тебя отняли", — сказал он.

43-летний Леонид ил Мариуполя, сказал, что каждый день помогал раненым в больнице, пока ее не обстреляли российские войска. Он рассказал, как вышел через окружение ВС РФ в своем белом медицинском халате, забрызганном кровью. Покинув оккупированную территорию, он поступил военным врачом в 36-ю бригаду морской пехоты и попросился на фронт недалеко от родного города.

"Я всегда представляю, что въеду в Мариуполь в форме и с автоматом. Моя семья увидит, что я боролся за них все это время", — рассказал он.

Напомним, что генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны провели успешную операцию, результатом которой стало устранение более двух военных подразделений российских оккупантов на Таврическом направлении.

Кроме того, Подоляк перечислил необходимое ВСУ для контрнаступления. По словам советника главы ОП, чтобы ускорить контрнаступление, которое идет "медленнее, чем хотелось бы", Киеву нужно еще 300 бронемашин и десятки истребителей F-16. В первую очередь, 200-300 танков и до 80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо.