Есть частичный успех: ВСУ подвигаются на юге, ликвидированы две роты ВС РФ, — командование

По словам Александра Тарнавского, ВСУ за сутки уничтожили 8 бронемашин, 3 гаубицы и САУ "Акация".

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Вооруженные силы Украины провели успешную операцию, результатом которой стало устранение более двух военных подразделений российских оккупантов на Таврическом направлении. Об этом бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

По его словам, на Таврическом направлении украинские защитники успешно отталкивают врага и добиваются значительных результатов. За последние 24 часа артиллерийские подразделения выполнили 1573 огневых задачи, что свидетельствует о высокой активности и эффективности ведения боевых действий.

"Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 35 единиц военной техники противника", — рассказал Тарнавский.

Он уточнил, что среди уничтоженной техники:

8 боевых бронированных машин;

3 гаубицы 2А65 "Мста-Б";

БПЛА "Орлан-10";

самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация";

2 пушки 2С5 "Гиацинт-С";

2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";

автомобильная техника.

Также, как отметил Тарнавский, ВСУ уничтожили восемь складов боеприпасов врага.

Что известно про ситуацию на юге

Напоминаем, в отчете за 16 июля Генштаб ВСУ сообщил об успехах на Таврическом направлении. В частности, речь идет о небольшом продвижении в сторону села Старомайорское к югу от Великой Новоселки в Донецкой области.

Между тем издание WP сообщило о том, что затрудняет контрнаступление ВСУ на юге. Издание утверждает, что основное, что тормозит контрнаступление — это минные заграждения, которые обустроили российские войска.