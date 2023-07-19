Есть частичный успех: ВСУ подвигаются на юге, ликвидированы две роты ВС РФ, — командование
По словам Александра Тарнавского, ВСУ за сутки уничтожили 8 бронемашин, 3 гаубицы и САУ "Акация".
Вооруженные силы Украины провели успешную операцию, результатом которой стало устранение более двух военных подразделений российских оккупантов на Таврическом направлении. Об этом бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.
По его словам, на Таврическом направлении украинские защитники успешно отталкивают врага и добиваются значительных результатов. За последние 24 часа артиллерийские подразделения выполнили 1573 огневых задачи, что свидетельствует о высокой активности и эффективности ведения боевых действий.
"Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 35 единиц военной техники противника", — рассказал Тарнавский.
Он уточнил, что среди уничтоженной техники:
- 8 боевых бронированных машин;
- 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б";
- БПЛА "Орлан-10";
- самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация";
- 2 пушки 2С5 "Гиацинт-С";
- 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
- автомобильная техника.
Также, как отметил Тарнавский, ВСУ уничтожили восемь складов боеприпасов врага.
Что известно про ситуацию на юге
Напоминаем, в отчете за 16 июля Генштаб ВСУ сообщил об успехах на Таврическом направлении. В частности, речь идет о небольшом продвижении в сторону села Старомайорское к югу от Великой Новоселки в Донецкой области.
Между тем издание WP сообщило о том, что затрудняет контрнаступление ВСУ на юге. Издание утверждает, что основное, что тормозит контрнаступление — это минные заграждения, которые обустроили российские войска.